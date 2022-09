"Elle ruine les espoirs d'une génération" : Kate Middleton vivement attaquée, la duchesse exaspère !

Une habitude qui selon John Swannel, ancien photographe royal, "ruine les espoirs d'une génération de photographes", qui ne peuvent "se faire un nom en s'en chargeant". "Tout le travail que j'ai fait avec les personnalités royales a vraiment fait grandir ma carrière, aujourd'hui quelqu'un comme moi n'aurait plus cette chance", ajoute-t-il. Selon lui, "cette chance devrait être donnée aux jeunes photographes anglais".

Une prise de parole forte contre la princesse de Galles, qui a pour habitude de contrôler strictement tout ce qui touche à l'image de ses trois bambins. Mais pas uniquement : la jeune femme est tout simplement... passionnée de photographie ! A l'université, où elle a d'ailleurs rencontré le prince William, elle avait par exemple rendu un mémoire sur les photographies d'enfants et adore cet art, qu'elle ne pratique qu'en amateur dans le cadre strictement familial.

Si certaines de ses photos de la reine Elizabeth II ou d'autres personnalités de la famille étaient d'ailleurs sorties dans la presse, celles de ses enfants sont probablement les plus appréciées et les plus vivantes. Un détail que le photographe n'a pas loupé et qu'il attribue à la jeune femme : "D'une certaine manière, cependant, Kate a probablement raison de le faire elle-même. Elle n'est pas une grande photographe mais elle capture l'instant et avec des enfants, c'est plus simple lorsqu'on les connait bien".

Tout cela va-t-il changer maintenant que l'ancienne duchesse de Cambridge a été promue princesse de Galles ? Réponse au prochain anniversaire !