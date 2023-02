"Elle s'est barrée et c'est très bien comme ça" : Louis Bertignac cash sur sa rupture avec la mère de ses filles

Louis Bertignac a eu mille vies et il en est une qui a commencé quand il est tombé amoureux de Laetitia, devenue la maman de son fils Jack en 2016 puis sa femme en 2021. Celle qui est de trente-quatre ans sa cadette a bouleversé la vie du rocker qui fête ce 23 février ses 69 ans et il est désormais sur un nuage. Avant elle, le membre du groupe Téléphone avait été en couple avec Julie Delafosse, mère de ses deux filles. Une relation qui s'est terminée dans la douleur, comme il le racontait sans fard au magazine Voici.

Alors qu'il était l'un des coachs de The Voice Kids sur TF1 et venait sortir un nouvel album, Suis-moi, Louis Bertignac s'était plié à l'exercice de l'interview pour le magazine Voici. En abordant sa séparation de la mère de ses filles Lola, née le 20 avril 2004 et Lili, née le 18 septembre 2007 qui lui a inspiré l'un des titres de son disque, il raconte : "Ça aurait pu être beaucoup plus violent parce qu'à l'époque, j'étais effondré. Je pensais que, brutalement, je n'étais plus papa, que mes filles allaient partir. Aujourd'hui, avec mes filles, on s'éclate... et la maman qui me causait des problèmes, elle s'est barrée, et c'est très bien comme ça !"

Une relation qui lui a offert deux cadeaux, ses filles

Plus cash que jamais, le rockeur français veut aller de l'avant et a tourné la page de sa vie avec la comédienne Julie Delafosse. Agée de 47 ans, cette actrice de télévision a été notamment remarquée dans la série Blague à Part diffusée dans les années 2000 sur Canal+, elle y jouait le rôle de Coco. Sur le plateau de l'émission de Thierry Ardisson en 2005, on apprenait que c'est le célèbre parolier Étienne Roda-Gil qui lui avait présenté celle qui allait devenir sa compagne. Louis Bertignac se confiait alors sur la naissance de Lola, dont il est devenu fou : "Faire un enfant à 50 ans, ça a des bons côtés. On a le temps d'en profiter." Leur rupture n'a pas atteint sa relation avec ses filles et il est heureux avec sa famille recomposée.