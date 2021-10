"En état de choc..." : Inès Loucif (Koh-Lanta) témoin d'une scène d'une grande violence

Depuis qu'elle a adopté son petit chien Maïko, un adorable Staffy, Inès Loucif est sur un petit nuage. Inséparable de sa boule de poils, l'ancienne aventurière de Koh-Lanta (2020) tente d'être la meilleure des maîtresses pour lui. Et cela passe par des sorties quotidiennes dans des parcs canin à Paris. Mais ce mercredi 20 octobre 2021, sa promenade s'est transformée en véritable cauchemar.

En effet, comme elle le raconte en story Instagram, Inès Loucif a été le témoin de l'attaque très brutale d'un chien envers un autre. Et ce n'est malheureusement pas la première fois. "En l'espace de trois jours, il y a un chien - c'est le même à chaque fois - qui a bouffé deux chiens ! Et là ce matin, c'était très très très violent. J'étais entre les chiens à essayer de les séparer, on était à quatre dessus. Il mordait et impossible de le faire lâcher. Je tremblais, c'était impressionnant et d'une violence ! Je n'ai jamais vu ça", a-t-elle raconté encore très secouée par cette scène.

3 points de suture au cou et au doigt...

C'est un Berger qui s'en est pris à un petit Teckel sans défense, lequel était complètement pris au piège par la mâchoire de son bourreau. "Le maître était à terre et essayait de bloquer le Berger, moi je tenais le petit Teckel qui se faisait bouffer. Je voyais qu'il ne fallait pas tirer parce que l'autre ne lâchait pas. Il a fallu qu'un ami surprenne le chien agressif pour qu'il desserre sa mâchoire", a-t-elle poursuivi. Grâce à cette technique, le Teckel a pu se libérer de l'emprise de l'animal mais non sans séquelles. "Je ne vous raconte pas l'état du petit Teckel.. Direct chez le veto, il était tout ouvert à côté du cou, j'étais en état de choc et très peinée, Inès Loucif a-t-elle confié. Sinon, la journée commençait bien, j'étais de bonne humeur mais cette violence m'a renversée."

Comme elle l'a précisé, ce Berger est désormais connu des maîtres chiens pour son comportement bagarreur : "Il y a trois jours, il a attaqué un Shiba qui s'est réfugié dans les bras de son maître. Pris de panique, le Shiba a mordu son maître dans le cou, il a eu 3 points de suture au cou et au doigt..." En demandant conseils à sa communauté, Inès Loucif espère obtenir des clefs pour intervenir lors de ce genre de situation.