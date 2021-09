Inès (Koh-Lanta) désabusée : mésaventure avec son chien, la police intervient !

Depuis quelques mois, Inès Loucif a adopté un adorable chien. Cet American Bully, une race de chien née d'un croisement entre l'American Staffordshire-terrier, un American pitbull et d'autres races types Bulldog, se prénomme Maïko et fait le bonheur de l'ancienne aventurière de Koh-Lanta, l'île des héros (TF1). Toutefois, la vie parisienne avec son adorable "potatoes" comme elle le surnomme n'est pas toujours rose...

En story sur Instagram lundi 6 septembre 2021, l'acolyte de Naoil – ressortie grande gagnante – dans le jeu de survie de la Une partage quelques instants avec Maïko, lors d'une sortie au parc, visiblement situé aux alentours de la chic place des Vosges entre le 3e et 4e arrondissement de la capitale. Un doux moment qu'elle aurait voulu revivre ce mardi 7 septembre 2021, en vain. "Ce matin, la police municipale est encore venue au parc pour cette fois-ci virer tout le monde", lance Inès Loucif.

Tous les promeneurs ont été contraints de quitter le superbe jardin. Ou presque... En effet, la belle brune, qui venait d'arriver avec Maïko, a été épargnée. "L'un d'entre eux qui avait un bébé teckel a pris une amende car son petit n'était pas attaché, malgré qu'il soit à ses pieds. Il était 9h, il n'y avait pas d'enfants, quatre maîtres chiens, se souvient-elle. J'ai rencontré des Américains qui sont arrivés plus tard et qui sont stupéfaits de cette politique et inhumanité contre les chiens à Paris."

Toulousaine avant d'être parisienne, Inès Loucif a eu l'occasion de visiter d'autres villes de France où les chiens sont, d'après elle, bien mieux traités. "Cet été, quand je suis descendue dans le Sud, j'ai remarqué qu'il y avait par exemple des sacs poubelles en distributeurs, gratuitement, partout ! Que ce soit dans les bois, les parcs ou la rue, à Paris il n'y a strictement rien pour eux. Je m'en rends de plus en plus compte. Je savais que ce n'était pas facile mais pas à ce point, c'est vraiment triste", déplore-t-elle.

Une mésaventure qui n'empêchera en rien l'ex-compagne de Tristan de promener son très mignon Maïko à Paris...