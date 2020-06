Inès (Koh-Lanta) pas méritante ? "C'est méchant et irrespectueux"

Sa réussite à l'Orientation, elle la doit à un gros coup de chance et elle a été choisie pour affronter le Jury final alors qu'elle a chuté en premier des poteaux. Inès a eu une bonne étoile dans Koh-Lanta 2020 et elle en a parfaitement conscience. C'est sans langue de bois qu'elle s'est confiée à Purepeople.com.

Comment vous sentez-vous, pas trop déçue ?

Non, ça va très bien, pas du tout déçue, je suis très heureuse. Je suis juste un peu nostalgique. L'aventure est terminée, la diffusion aussi et le vendredi soir ce n'est plus Denis Brogniart mais d'autres programmes, ça va me faire bizarre. En tout cas, vendredi ça a été une très belle soirée. J'étais très stressée mais très contente.

Vous êtes finaliste sans victoire, à quoi devez-vous votre place en finale ?

J'ai eu la chance de tomber dans une équipe qui est très soudée et qui a réussi à avancer en force jusqu'à l'Orientation. Mais il y a aussi ma persévérance et mon mental qui ont compté, parce que si je m'étais écoutée, j'aurais abandonné à l'Orientation et je n'aurais pas trouvé par chance le poignard et je n'aurais pas pu être sur les poteaux. Certes, je n'ai pas remporté d'épreuve individuelle mais j'ai tout donné et j'en suis fière car il n'y a pas de résultat sans effort et j'ai vraiment fait des efforts.

Parmi le Jury final, savez-vous qui a voté pour vous ?

Oui ! C'est Régis et Moussa. Ils me l'ont dit. Régis m'a d'ailleurs beaucoup touchée lorsqu'il a expliqué son vote. Il m'a dit que par rapport à ce qu'on s'est raconté de nos vies qu'il savait que je partais de rien, que je n'étais pas championne de boxe, que je n'avais pas fait trois fois Koh-Lanta et que je méritais de gagner.

Que répondez-vous à ceux qui estiment que vous n'êtes pas méritante ?

Je les trouve méchants et irrespectueux parce que leur argument c'est de dire que je n'ai pas gagné d'épreuve individuelle. Mais ça ne me touche pas parce que ceux qui disent ça ne peuvent pas être des vrais fans de Koh-Lanta. Les vrais fans savent à quel pont c'est dur de remporter une épreuve individuelle. Surtout que dans notre édition il y avait des héros et des très grands sportifs. Ceux qui disent que je mérite pas ma place en finale, je leur propose de participer à Koh-Lanta et de reparler de mérite après. Déjà, juste la survie c'est une épreuve. Rien que le premier kilomètre à la nage avant d'arriver sur l'île c'est une épreuve. C'est trop facile de parler.

Vous aviez évoqué votre relation compliquée avec vos parents... Koh-Lanta vous a-t-il rapprochés ?

C'est compliqué... Ma mère a eu un petit geste envers moi quand elle a vu justement ce moment où je parlais de ma famille juste avant les poteaux. Elle m'a envoyé un message, ça m'a fait plaisir. On va dire qu'on avance petit à petit, mais ça reste compliqué.

Est-ce que participer à Koh-Lanta a eu des répercussions sur votre travail ?

La diffusion oui, pas mon aventure. J'ai pris plaisir à reprendre le travail quand je suis revenue mais ça a été très difficile de faire face au Covid-19 et aux insultes. Plusieurs fois, je n'ai pas pu prendre mon service parce que j'étais en pleurs. Ma cadre voulait que je rentre chez moi, que je me protège. Heureusement, ils ont été compréhensifs.

Quelles émissions de télévision accepteriez-vous de faire ?

Je sais que ça ne se fera pas car je ne suis pas une star mais Danse avec les stars est une émission que j'aime bien. Alors oui, Laurent Maistret qui a participé à Koh-Lanta l'a fait mais il était champion de salsa. Moi j'ai fait beaucoup de danse, mais bon...

Contenu exclusif ne pouvait être repris sans la mention de Purepeople.com.