"Encore maintenant je suis gêné" : Le prince William marqué par une rencontre spéciale...

Le prince William a beaucoup de qualités, mais être un bon chanteur n'en fait pas vraiment partie. Lorsqu'il organise un gala de charité en novembre 2013 pour aider des sans-abris, le mari de Kate Middleton pense passer une soirée des plus tranquilles avant de s'apercevoir qu'il n'est pas la seule célébrité présente ce soir-là.

"Je me retourne et Jon Bon Jovi et Taylor Swift sont là, ce qui m'a beaucoup surpris", se rappelle-t-il aujourd'hui, dans des propos rapportés par le Daily Mail. Après avoir beaucoup discuté et salué les participants du gala, ce dernier pense qu'il va passer une soirée calme. "Je me suis dis : 'Ca y est, mon boulot est terminé. Je vais bientôt manger, discuter avec quelques personnes, mes devoirs sont terminés maintenant'", espère-t-il à l'époque.

C'était sans compter sur l'intervention de la chanteuse américaine Taylor Swift, installée juste à ses côtés. "Elle est à ma gauche, et juste après que Jon (Bon Jovi) ait fini sa première chanson, il y a eu une pause et elle s'est tournée vers moi (...) Elle a posé sa main sur mon bras, m'a regardé dans les yeux et elle a dit 'Allez, William. Allons chanter'", raconte le père de George, Charlotte et Louis. Totalement surpris par cette demande, le duc de Cambridge s'exécute sans demander son reste. "Depuis ce jour, je ne sais toujours pas ce qui m'est arrivé, s'interroge-t-il. Honnêtement, encore maintenant je suis gêné par ce qui s'est passé ensuite, et je ne comprends pas pourquoi j'y suis allé".

Je l'ai suivi comme un chiot et j'ai dit 'Yeah, OK, c'est une super idée. Je te suis'

Toujours pas remis de ce moment en compagnie de deux icônes de la chanson américaine, le prince William a peut-être un début de réponse pour expliquer ses agissements. "Pour être franc, si Taylor Swift vous regarde dans les yeux, vous touche votre bras et vous dit : 'Viens avec moi...' Je l'ai suivie comme un chiot et j'ai dit 'Yeah, OK, c'est une super idée. Je te suis'", se remémore-t-il amusé par l'anecdote. Le prince monte alors sur scène pour chanter Livin' On A Prayer de Jon Bon Jovi avant de se rendre compte qu'il ne connaît pas les paroles... Mais face à la foule en délire, William a trouvé la force de tout donner. "J'ai désespérément essayé de me souvenir de certaines paroles et j'ai chanté aussi fort que j'ai pu", explique-t-il avant de conclure par une phrase pleine de sagesse : "C'est bien de ne pas se prendre trop au sérieux et d'avoir des moments où vous vous laissez aller et vous foncez."

Si ce moment reste gravé dans la mémoire du prince William, la chance d'avoir pu partager la scène avec deux immenses stars de la chanson ne doit pas y être pour rien !