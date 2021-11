Taylor Swift pas tendre avec son ex Jake Gyllenhaal dans son nouvel album

Après Joe Jonas, c'est au tour de Jake Gyllenhaal d'en prendre pour son grade. Taylor Swift, qui adore partager ses joies mais surtout ses chagrins d'amour avec ses fans, balance sur les raisons de sa rupture avec son ex. Sur son nouvel album, intitulé Red (Taylor's Version) (une nouvelle version de son album sorti en 2012), la chanteuse de 31 ans, qui a fréquenté le frère de Maggie Gyllenhaal d'octobre à décembre 2010, explique de long en large leur histoire sur son titre All Too Well (Tout trop bien) qui dure 10 minutes !

Si elle n'affirme à aucun moment qu'elle parle bien de Jake Gyllenhall, quelques indices laissent peu de place au doute. "Ils disent que tout va bien qui finit bien mais je suis dans un nouvel enfer / Chaque fois que tu traverses mon esprit / Tu as dit que si nous avions été plus proches en âge, cela aurait peut-être été bien / Et cela m'a donné envie de mourir", chante la jolie blonde, qui n'avait que 20 ans lorsqu'elle est sorti avec le comédien, qui a 9 ans de plus qu'elle. Un écart qui aurait donc été la cause de leur séparation.