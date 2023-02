"Entre mes 18 ans et ses 55" : Nathalie Rheims et sa folle histoire avec un célèbre chanteur marié et beaucoup plus âgé

Nathalie Rheims publie en ce début d'année 2023 aux éditions Léo Scheer Au long des jours. Après Place Colette, un ouvrage qui a fait couler beaucoup d'encre, elle couche à nouveau sur papier une de ses anciennes liaisons avec un homme célèbre. Dans Place Colette, la romancière de 63 ans révélait sa liaison secrète avec un célèbre comédien français, alors qu'elle n'avait que 14 ans, et quelques années plus tard, c'est un chanteur qui a fait basculer son coeur. Il s'agit de Marcel Mouloudji. Lorsqu'elle le rencontre pour la première fois, elle lui récite les vers de sa chanson par coeur et ce dernier ne quitte alors plus son esprit.

Pourtant leur différence d'âge est plus qu'importante. "Je ne pensais qu'à lui, écrit Nathalie Rheims. Entre mes 18 ans et ses 55, le temps s'était désagrégé comme s'il avait percuté une force supérieure et nous avait projetés, tous les deux, dans un autre espace où rien n'avait plus d'importance." "Le visage de celui que je venais de rencontrer avait pris possession de moi, continue la romancière et ex-compagne de Claude Berri. [...] J'étais tombée amoureuse de lui au premier regard."

Je suis marié à quelqu'un de très jaloux

Quatre ans plus tôt, à 14 ans, elle avait vécu sa première relation avec un homme déjà bien plus âgé qu'elle, un acteur célèbre dont elle a voulu préserver l'identité en l'appelant Pierre. Encore une fois, c'est un homme âgé qui l'avait séduite. "Il me fallait bien reconnaître que j'avais un goût pour les hommes beaucoup plus âgés que moi, partage Nathalie Rheims. Trente ans d'écart avec Pierre, trente-cinq avec lui, je ne faisais pas dans le détail pour mon éducation sentimentale." Marcel Mouloudji, cet homme "cabossé par la vie" l'avait rendue amoureuse. Mais ce dernier ne lui a jamais caché être marié. On apprend dans Au long des jours, ce que le chanteur lui avait dit : "J'aime les femmes, me dit-il en préambule, je ne veux, à aucun moment, te faire souffrir, et puis, je suis marié à quelqu'un de très jaloux, ce n'est pas facile. Je préfère que tu le saches." Ce qui ne les a pas empêchés vivre leur liaison.