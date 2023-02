"Il m'avait initiée au sexe" : Révélations de Nathalie Rheims sur sa liaison avec un célèbre acteur, à 14 ans seulement

En 2015, Nathalie Rheims publiait aux éditions Léo Scheer Place Colette, un ouvrage qui a fait couler beaucoup d'encre. Et pour cause, la romancière de 63 ans y révélait sa liaison secrète avec un célèbre comédien français, alors qu'elle n'avait que 14 ans. C'est toujours au même éditeur qu'elle a confié son nouveau roman, en ce début d'année 2023, intitulé Au long des jours. Elle revient une nouvelle fois sur cette histoire sulfureuse avec cet acteur qu'elle a décidé de nommer Pierre, pour préserver son identité si connue de tous. "Pierre m'avait initiée au sexe, mais il m'avait aussi ouvert le chemin de ce métier magique, qui ne peut exister que sur scène", écrit Nathalie Rheims.

Cet artiste, l'ex-compagne de Claude Berri l'a rencontré après l'été 1971, après avoir longtemps souffert d'une tumeur osseuse qui l'a contrainte à passer trois ans "tel un papillon au fond d'une boîte". Un homme de trente ans son aîné, membre de la Comédie-Française avec lequel elle a vécu une liaison charnelle. À Gala, elle avait confié à ce sujet : "Une rela­tion physique entre une ado et un homme plus âgé, c'est une bombe à défrag­men­ta­tion, on consi­dère que cela bousille une vie." Elle rappelle dans les premières lignes de ce livre Au long des jours, qu'elle n'a jamais été victime de Pierre.

Une passion marquée par la découverte de mon corps

"L'initiation sexuelle d'une jeune fille de quatorze ans qui assume sa démarche, refusant de se présenter comme victime aujourd'hui, aucun éditeur ne pourrait la publier sans s'exposer au lynchage", affirme-t-elle, déclarant être "miraculeusement passée entre les gouttes". Puis, cette liaison avec Pierre a pris fin. "Depuis le temps, ma relation avec Pierre s'était progressivement estompée, comme si j'avais fait le tour de ce que j'avais osé appeler un 'détournement de majeur', et que la véritable passion qu'il avait fait naître en moi était au fond celle du théâtre, qui avait fini par prendre le dessus", apprend-on.

Quelques années plus tard en rencontrant un autre homme, lui aussi célèbre et une nouvelle fois bien plus âgé qu'elle, Nathalie Rheims réalise alors que depuis Pierre, elle n'était pas retombée amoureuse. "Depuis Pierre, mon coeur était resté au point mort, lit-on. [...] Pierre, ce fut une passion marquée par la découverte de mon corps." Dans Place Colette, sans jamais dévoiler le nom de cet homme surnommé Pierre, la romancière adressait "un dernier baiser d'adieu" à son amant, décédé il y a vingt ans.