"Équipe de racailles où il n'y a que des Noirs" : Christophe Galtier fait face à de très lourdes accusations

La saison de Christophe Galtier au Paris Saint-Germain ressemble à un long chemin de croix. Pas vraiment le premier choix des supporters du club de la capitale, le natif de Marseille a eu besoin de rapidement prouver qu'il méritait sa place face à un effectif rempli de stars. Après des débuts particulièrement encourageants, les choses se sont délitées avec le temps et aujourd'hui, la saison du PSG est d'ores et déjà un fiasco. Éliminés très facilement en Ligue des champions par le Bayern Munich, les Parisiens ne jouent plus que le championnat de France, où ils comptent seulement 6 points d'avance sur leurs dauphins lensois.

Le nom de Christophe Galtier revient d'ailleurs avec insistance dans les rumeurs autour du club et un départ du technicien de 56 ans apparaît de plus en plus probable au fil des semaines. S'il lui est arrivé de faire des erreurs de communication au cours de la saison, l'ancien footballeur fait face depuis mardi 11 avril à de très lourdes accusations, dans un premier temps divulguées par le journaliste Romain Molina sur sa chaîne Youtube, puis par Daniel Riolo et RMC Sport dans la soirée. C'est l'ancien directeur du football de l'OGC Nice, Julien Fournier, qui est au coeur de l'histoire, lui qui a déjà lancé de lourdes accusations envers l'entraîneur parisien, sans jamais faire de révélation sur le contenu exact de ce qu'il lui reproche.

Je devais tenir compte de la réalité 'de la ville' et qu'en effet on ne pouvait pas avoir autant de noirs et de musulmans dans l'équipe

C'est un mail envoyé par Julien Fournier à Dave Brailsford, directeur du football d'Ineos, propriétaire de Nice, où entraînait Christophe Galtier l'an dernier, qui a été dévoilé. Après un échange avec le fils et agent de Galtier, l'ancien directeur du football discute avec ce dernier. "Une fois son agent/fils parti, j'ai fait état à Christophe de la discussion que je venais d'avoir et lui ai demandé si tout cela était vrai. Il m'a alors répondu que oui et que je devais tenir compte de la réalité 'de la ville' et qu'en effet on ne pouvait pas avoir autant de noirs et de musulmans dans l'équipe", peut-on lire dans le mail, qui a été consulté et authentifié par l'After Foot.

Le journaliste Romain Molina en remet une couche, en ajoutant certains propos intolérables que Christophe Galtier aurait tenu. "C'est une équipe de racailles où il n'y a que des noirs et dont la moitié est à la mosquée le vendredi. Il ne peut pas y avoir autant de noirs et de musulmans. Notre équipe ne me correspond pas", aurait-il dit.

Pour l'heure, ni le PSG, ni son entraîneur n'ont réagi face à cette énorme polémique, mais l'affaire ne devrait certainement pas en rester là.