Christophe Galtier : Photos de sa discrète femme, pilier essentiel de sa vie

Comme tous les ans, la saison du Paris Saint-Germain va se jouer sur quelques matchs et peu importe les résultats en championnat, les joueurs de la capitale vont être jugés sur leurs résultats en Ligue des champions. Pas de chance pour eux, cette année encore ils ont eu droit à un tirage très difficile puisqu'ils affrontent le Bayern Munich dans une rencontre qui sent la poudre. Christophe Galtier, l'entraîneur du PSG, se sait particulièrement observé pour ce match à enjeu et manque de chance, il ne pourra pas compter sur la présence de sa star Kylian Mbappé au coup d'envoi. Malgré tout, les Parisiens ont des arguments à faire valoir avec la présence de Neymar et Lionel Messi sur la pelouse.

Véritable surprise lors de son recrutement l'été dernier, Christophe Galtier ne bénéficie pas d'un crédit illimité à Paris et il le sait. Malgré tout, l'ancien footballeur de 56 ans sait qu'il peut compter sur le soutien de ses proches et notamment celui de sa femme, présente à ses côtés depuis de nombreuses années. Père de deux garçons, dont l'un suit les traces de son père en devenant entraîneur, le natif de Marseille est un homme discret sur sa vie privée, mais il a déjà évoqué la place de sa femme dans sa vie par le passé. "Lors de mes six premiers mois ici (lorsqu'il était entraîneur de Lille, il m'est arrivé de casser des télés. Ma femme m'a parfois récupéré en morceaux, en miettes. Je me sentais incapable de gagner un match", confessait-il à So Foot en 2020.

Le couple aperçu à Roland-Garros à plusieurs reprises

Une femme dont il est très proche et avec laquelle il partage visiblement l'amour du sport. En décembre dernier, celui qui a souvent fait polémique ces derniers mois s'est rendu à la Coupe du monde au Qatar avec sa femme pour assister à la rencontre France-Australie. Le couple a également été aperçu à plusieurs reprises dans les tribunes de Roland-Garros (toutes les photos sont à retrouver dans le diaporama). La discrète femme de Christophe Galtier s'est également rendue à la cérémonie des trophées UNFP (Union nationale des footballeurs professionnels) avec son mari en 2019.

Alors qu'il s'apprête à vivre un match sous très haute tension, Christophe Galtier sait qu'il peut compter sur le soutien de sa femme, sa première supportrice, présente à ses côtés depuis de nombreuses années.