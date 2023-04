Diaporama : "Équipe de racailles où il n'y a que des Noirs" : Christophe Galtier fait face à de très lourdes accusations

D'après les informations de RMC Sport et Romain Molina, l'entraîneur du PSG aurait eu des mots intolérables Christophe Galtier ( entraineur PSG ) - lors du match de Ligue 1 Uber Eats "PSG - Lille (4-3)" au Parc des Princes, le 19 février 2023. © BestImage, Federico Pestellini / Panoramic / Bestimage

5 / 13