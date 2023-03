"Football pour les puceaux, c'est de la m*rde !" : un consultant de L'After Foot craque complètement en plein direct

Il ne faisait pas bon être supporter du RB Leipzig mardi 14 mars au soir. Pourtant, les Allemands nourrissaient beaucoup d'espoir pour ce match retour de Ligue des champions face à l'un des favoris, Manchester City après un match nul à l'aller sur leur pelouse. Le résultat final est pourtant terrible pour le club de la Saxe, qui repart avec une défaite 7 buts à 0 face au club entraîné par Pep Guardiola. Comme le veut la tradition dans L'After Foot, l'émission de RMC consacrée au sport roi, l'après-match est consacré à l'analyse du résultat en compagnie des spécialistes de chaque pays.

Pour l'Allemagne, c'est le célèbre Polo Breitner, un consultant installé en Allemagne et au parcours de vie incroyable qui est intervenu après la rencontre. Très remonté après le match, notamment contre les décisions arbitrales très contestables et souvent en faveur de Manchester City, ce dernier n'a pas mâché ses mots. "J'ai adoré cette rencontre, parce que je suis revenu 30 ans, 40 ans en arrière. J'ai revu un match avec arbitrage à domicile, c'est fabuleux", a lancé plein de sarcasme le spécialiste de l'Allemagne. Une réaction qui a fait rire Daniel Riolo, présent en plateau et qui s'est délecté du coup de gueule de son confrère.

Je vomis ce football du 21ème siècle

Très remonté et usant de cynisme pendant toute son intervention, Polo Breitner a fini par dégoupiller. "Je vomis ce football du 21ème siècle. Un football pour les puceaux, pour les tout ce que tu veux, mais c'est pas du foot, c'est de la m*rde en fait, c'est de la m*rde, on bouffe de la m*rde, donc on va continuer de faire semblant, match après match", a lâché le consultant de RMC, très remonté. Dans les faits, ce dernier n'a pas accepté les changements des dernières années, notamment au niveau de l'arbitrage, qui fait désormais appel à l'assistance vidéo, réduisant de beaucoup l'importance de l'arbitre. "C'est pourri, c'est de la m*rde", a-t-il encore pesté une fois Polo Breinter, avant que Gilbert Bribois, l'animateur de l'émission, ne tente de l'apaiser.