"Game Over" : Marine Lorphelin face à une mauvaise nouvelle, 'j'en ai gros sur la patate"

On pourrait croire qu'elle ne vient pas de notre planète, tant Marine Lorphelin a tout pour elle : la beauté, l'intelligence ou encore le charisme. Malgré tous ces nombreux atouts, le corps de l'ancienne reine de beauté lui réserve parfois quelques mauvaises surprises.

Véritable adepte des défis sportifs, Miss France 2013, devenue médecin généraliste, devait se préparer pour reprendre son activité favorite : la course à pied. Malheureusement celle qui est toujours en route vers le mariage avec Christophe s'est blessée et doit mettre un terme à ses activités favorites pendant une courte période. Ce qui lui laisse donc du temps pour se consacrer à son métier de médecin généraliste et d'influenceuse à mi-temps.

Cette blessure à la cheville, Marine Lorphelin l'a révélée sur Instagram, révélant l'étendue des dégâts dans sa story. "Bon game over. Dommage j'étais super bien dans ma prépa de course, j'étais en super forme avec ma rééducation de kiné. Va falloir être patiente et c'est pas du tout mon fort", a-t-elle d'abord commenté sur une photo de sa cheville blessée, entourée d'une poche de glace. "Méchante entorse", a-t-elle ajouté, livrant ainsi le diagnostic de sa blessure (voir le diaporama).