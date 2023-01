"Gros boulet", "comique", "honteux" : Hugo Lloris se fait littéralement atomiser par ses fans !

C'est une immense page qui se tourne pour Hugo Lloris, gardien de l'équipe de France de 2008 à 2022 et qui a annoncé sa retraite internationale le 9 janvier dernier. "Il arrive un moment où il faut savoir passer la main. Je n'ai pas envie de m'approprier la chose, j'ai toujours dit et répété que l'équipe de France n'appartenait à personne, et on doit tous faire en sorte que cela soit le cas, moi le premier", avait-il déclaré dans une interview accordée à L'Équipe. Forcément une bonne nouvelle pour ses proches, à commencer par sa femme Marine et ses enfants, qui vont pouvoir profiter du gardien de but de 36 ans plus souvent. C'est également son club de Tottenham, l'un des plus prestigieux de Londres, qui a accueilli la nouvelle avec enthousiasme, puisqu'il pourra désormais se consacrer à fond au championnat anglais.

Le 15 janvier dernier, Hugo Lloris avait justement l'occasion de montrer à ses dirigeants et aux supporters de son club qu'il est toujours un grand gardien. Malheureusement, tout ne s'est pas vraiment passé comme prévu et lors de la défaite 2 à 0 face à Arsenal, il a été l'auteur d'une sacrée bourde sur l'ouverture du score. Pas la première pour le natif de Nice (Alpes-Maritimes), qui s'est attiré les foudres des fans de Tottenham après le match sur les réseaux sociaux. "Je ne peux plus défendre Lloris, il est le plus gros boulet de Premier League", souligne un anonyme sur Twitter, réclamant vite son remplaçant. "Combien de fois, sérieusement combien de fois", désespère une autre.

Il fait tellement d'erreurs, ça en devient comique !

Attaqué de toutes parts, Hugo Lloris ne peut pas vraiment compter sur le soutien des supporters de son club dans cette période compliquée. "Il fait tellement d'erreurs, ça en devient comique !", s'insurge un journaliste anglais, tandis qu'un dernier se montre légèrement moins violent à son égard : "Hugo Lloris, tu as été un super gardien ces dernières années, mais ces deux dernières saisons, tu as été absolument honteux ! Il est temps de partir."