"Gros coup de massue" pour Soprano, le chanteur exprime son profond désarroi

On l'attendait le 2 juillet au Stade de France mais il semblerait que tout ne se passe pas comme prévu... Soprano a annoncé une mauvaise nouvelle ce dimanche 6 mars dans les colonnes du quotidien La Provence. En effet, l'ancien membre de Psy 4 de la Rime vient d'apprendre que son concert à Saint-Denis pourrait être annulé. Et pour une fois, le Covid-19 n'est pas en cause !

En effet, il semblerait que les nombreux travaux en cours, liés au Grand Paris et aux Jeux Olympiques qui se dérouleront à Paris en 2024, empêchent toute manifestation dans le Stade de France. Une nouvelle qui a atterré Soprano. "On a eu un coup de massue pour le Stade de France, a-t-il raconté. Il y a des travaux tout autour pour les JO, sur la ligne de métro, on nous a dit qu'il fallait peut-être stopper le concert".

Et cela ne touche pas uniquement la musique. "Ça concerne aussi les matches. On leur a répondu que ce n'était pas possible, c'est le concert d'une vie ! Après les inquiétudes liées au Covid, il ne nous manquait plus que ça", a-t-il expliqué, déçu, alors que les contraintes sanitaires viennent à peine d'être levées après deux ans de difficulté.

Mais le chanteur ne se laisse pas abattre et tente de trouver une solution, même s'il ne peut pas y faire grand-chose pour le moment. "Ce n'est pas résolu. Ce n'est pas le Stade de France, c'est la gestion des travaux autour. On attend qu'ils trouvent des solutions. On va savoir ça dans les semaines qui arrivent".

Tout n'est donc pas encore perdu pour le chanteur, qui se disait "concentré et impatient" de revoir ses fans sur scène. "Quand je suis dans la rue, les gens que je croise me disent : 'On te voit au stade !'. C'est de l'adrénaline" explique régulièrement le Marseillais, qui a déjà rempli plusieurs fois rempli le Vélodrome, le stade de la cité Phocéenne et qui avait décrit cette expérience comme l'une des plus fortes de sa vie.

Sa tournée (qui devait s'achever par le Stade de France) va d'ailleurs y faire deux arrêts, les 18 et 19 juin 2022, deux dates qui s'annoncent rapidement complètes !