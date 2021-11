Soprano et ses années de misère financière : ce qu'il transmet aujourd'hui à ses enfants

Chanteur au grand coeur et membre des Enfoirés depuis 2016, Soprano succède à son ami M. Pokora et devient le parrain de la 35e édition du Téléthon. Lors d'une interview pour Télé Loisirs, le Marseillais de 42 ans est revenu avec fierté sur cet honneur et a confié qu'il essaye d'inculquer à ses enfants (Inaya, Lenny et Luna, 14, 12 et 9 ans) ses valeurs d'entraide, chères à ses yeux. "Je leur ai toujours dit : 'Si on avance ensemble, on est plus fort.' Je crois réellement à la force du collectif", a déclaré Saïd M'Roumbaba, de son vrai nom.

Touché d'avoir été choisi par les organisateurs de cet évènement annuel et bouleversé par sa rencontre avec les malades et leurs proches, Soprano a expliqué que son éducation et ses années avec des soucis d'argent lui ont aussi appris à être généreux avec les autres. "Il y a quelques années, mon cousin et moi, on a pu manger grâce aux Restos du coeur donc je connais l'importance de ces associations dans la vie de quelqu'un. Mais je crois que cet altruisme vient surtout de ma mère qui vit aux Comores. Je l'ai toujours vu recueillir des orphelins à la maison. Et elle le fait encore ! Quand je l'interroge à ce sujet, elle me dit : 'Je les ai vus dans la rue, ils ne mangeaient pas, je ne pouvais pas rester sans rien faire.' Elle m'a servi d'exemple et m'a appris à ne pas être insensible face aux malheurs des autres", a révélé l'interprète de Hiro.

Soprano sera en direct durant 30 heures, les 3 et 4 décembre sur France Télévisions. Il animera la soirée, en compagnie de Nagui et Sophie Davant. En tant que parrain, Soprano aura l'importante tâche de pousser les téléspectateurs a donné pour les associations et les malades. L'an dernier, ce sont près de 58 millions d'euros de dons qui ont été récoltés pour la recherche !

Conscient de sa notoriété, le chanteur a confié qu'il allait inonder ses abonnés d'informations et de contenus. "Je vais relayer l'avant, le pendant, l'après Téléthon sur mes réseaux sociaux. J'ai la chance d'avoir beaucoup de Français qui m'aiment ou apprécient ce que je fais, donc je vais leur faire prendre conscience qu'il est important d'aider, de faire un don".