"Il a commencé à me frapper" : Barbara Pravi victime de violences conjugales, elle raconte

"C'était ma première histoire d'amour". En ce début de mois d'avril, Barbara Pravi s'est confiée lors d'une interview pour Konbini sur ses premières relations amoureuses toxiques.

Avec au compteur un disque d'or, une victoire aux Victoires de la musique, un disque single de platine pour son titre Voila ou encore un prix pour la meilleure performance artistique, on peut dire que Barbara Pravi est sous une bonne étoile. Cependant, derrière son beau sourire et sa joie communicative se cache un passé bien plus sombre que la chanteuse n'a pas hésité à raconter.

"On rentrait de soirée, j'avais dansé avec un gars et il a commencé à m'insulter parce que j'ai dansé avec ce mec. Moi je ne comprenais pas ça me faisait rire. Au moment où je m'apprête à rentrer chez moi, il m'a mise par terre, il s'est mis sur moi et il a commencé à me frapper", a expliqué la chanteuse de 29 ans qui n'était âgée que de 17 ans au moment des faits.

Dans cet entretien pour Konbini, l'artiste d'origine serbe et iranienne s'est confiée sur son rapport à l'amour dans sa jeunesse. Désormais investie dans de nombreuses associations qui luttent contre les violences faites aux femmes, Barbara Pravi a également dévoilé sans filtre le cercle vicieux dans lequel elle était enfermée durant de nombreuses années.

J'étais persuadée que c'était ça l'amour

Au cours de l'interview, Barbara Pravi a expliqué être tombée à plusieurs reprises dans des relations toxiques. Elle a également ajouté que le seul événement qui l'a aidée à s'éloigner une première fois de cette relation était d'avoir été confrontée à la mort : " J'ai compris que ce n'était pas ça l'amour au moment où j'ai pris un coup et que je suis tombée sur le coin du lit et que ça aurait pu me faire le coup du lapin, je me suis dit 'Ok, là en fait, tu aurais pu mourir.'"

Celle qui a défendu les couleurs de la France, en mai 2021 lors de l'Eurovision a ajouté que cette expérience ne l'a ni rendue "forte" ou "rebelle" mais l'a apeurée, ce qui l'a poussée à aller porter plainte une première fois. La jeune artiste a raconté que ce n'était que le début de l'enfer. Pendant de nombreuses années, Barbara Pravi a été sous l'emprise psychologique de plusieurs hommes de son milieu professionnel.

Fort heureusement, la chanteuse a réussi à se reconstruire après ces terribles expérience, principalement grâce à son travail chez le psychologue qui "l'a beaucoup aidée". Désormais, la compositrice est enfin épanouie et est dans une relation stable et saine avec son compagnon. En effet, en 2021, Barbara Pravi avait ouvert les portes de son appartement au magazine ELLE et avait évoque brièvement son idylle avec un producteur pour Spotify et Arte dont l'identité reste encore secrète.