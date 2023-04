Diaporama : "Il a commencé à me frapper" : Barbara Pravi victime de violences conjugales, elle raconte

"Il a commencé à me frapper" : Barbara Pravi victime de violences conjugales, elle raconte

Barbara Pravi s'est confiée lors d'une interview pour Konbini sur ses précédentes relations amoureuses. Barbara Pravi à la 3ème édition de l'émission "Psychodon, Unis face aux maladies psychiques" à l'Olympia à Paris et diffusée sur C8. © BestImage, Pierre Perusseau / Bestimage

Celle qui avait représenté la France lors de l'Eurovision 2021 raconte avoir été victime d'agression de la part de son premier petit-ami à l'âge de 17 ans. Barbara Pravi lors de l'émission "Psychodon, Unis face aux maladies psychiques" à l'Olympia à Paris et diffusée sur C8, le 6 octobre 2020. © BestImage, Pierre Perusseau / Bestimage

5 / 16