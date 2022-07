"Il a hurlé de douleur" : Scandale des crèches People&Baby, de terribles dénonciations font surface

La mort d'un bébé de 11 mois empoisonné par une des employées d'une crèche du réseau People&Baby à Lyon a suscité un immense émoi en France et ravivé des craintes comme celles d'une maman dont l'enfant était rentrée avec des marques inquiétantes de la crèche. Elle a aussi mis en lumière les nombreux problèmes de ces structures privées dans lesquelles le bien-être des enfants passe après les réductions de coût et le profit. RMC a dévoilé le témoignage exclusif d'une personne qui travaille dans l'un de ces établissements. Si elle dénonce l'insalubrité des locaux, l'emploi de personnel non qualifié ou encore le retard en approvisionnement de couches, elle relate aussi la maltraitance quotidienne avec des exemples terrifiants.

Encore en poste dans un établissement People&Baby, une puéricultrice en Seine-Maritime a décidé de parler, pour dénoncer et pour aussi ne pas cautionner ce qui se passe sur son lieu de travail. "J'ai déjà vu une de mes collègues secouer un enfant par les épaules parce qu'il ne voulait pas arrêter de pleurer, la même collègue mettre un gant plein d'eau sur le visage d'un enfant pour la même raison. [...] Autre chose, qui s'est passée aujourd'hui, ma collègue a donné de la purée bouillante à un bébé, il a hurlé de douleur, et elle a insisté car elle n'avait pas le temps d'attendre que ça refroidisse, il fallait passer à quelqu'un d'autre après", raconte Camille.

Ne voulant pas être complice, elle a donc décidé de parler dans les médias. Elle avait fait remontrer ces agissements à sa direction qui lui a simplement répondu que comme les femmes étaient embauchées, il n'y avait plus rien à faire. Humiliations, bébés qu'on laisse pleurer dans les dortoirs pour que le personnel puisse souffler, nombreux sont les problèmes signalés dans des endroits où les moyens humains et d'argent manquent. RMC précise que les journalistes ont essayé de contacter des membres du groupe People&Baby mais aucun retour ne leur a été fait.

Ces dénonciations rappellent celles qui ont eu lieu dans un autre univers, celui des EHPAD. C'est le livre de Victor Castanet, Les Fossoyeurs, qui avait tiré la sonnette d'alarme sur les conditions de traitement des personnes âgées dans ces établissements privés, d'abord Orpea mais pas seulement. La secrétaire d'Etat à l'Enfance, Charlotte Caubel, a demandé aux départements d'intensifier les contrôles notamment pour les crèches People&Baby.