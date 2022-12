"Il avait les yeux comme un mort" : Dominique Besnehard victime d'un arrêt cardiaque, Francis Huster raconte

Le samedi 17 décembre 2022 marque le début du règne de la sublime Indira Ampiot, élue Miss France 2023 à l'unanimité. Mais ce soir-là, un autre évènement a eu lieu, bien moins réjouissant. Francis Huster et Dominique Besnehard, qui faisaient partie du jury, ont dû rentrer en voiture jusqu'à Paris, leur train étant annulé, et le producteur a été victime d'un problème cardiaque alors qu'il se trouvait à bord du véhicule. C'est ce qu'il dévoilait sur son compte Facebook le 25 décembre, jour de Noël, information confirmée dans la foulée par son compagnon de route.

Il n'y avait plus rien. C'était terrible...

Invitée sur Europe 1, Francis Huster, qui était président du jury Miss France cette année, a accepté de revenir sur cette dangereuse mésaventure, qui a bien failli coûter la vie à Dominique Besnehard. "On était là, on plaisantait sur tout. Et tout d'un coup, quand on arrive à 150 mètres de la Gare Montparnasse, là, il a eu son malaise, explique-t-il. Il avait les yeux comme un mort. Les paupières n'étaient pas redescendues. Les yeux étaient ouverts. Son corps, c'était le musée Grévin. Il n'y avait plus rien. C'était terrible. Il fallait lui sortir la langue et faire un massage. On aurait été sur l'autoroute, il y laissait sa vie. On était à cinq minutes des pompiers, ils sont arrivés très vite."

"Six ou sept" professionnels se sont effectivement précipités en direction de Dominique Besnehard pour lui prêter secours... et lui sauver la vie. Après son arrêt cardiaque, il a été transporté à l'hôpital Pompidou de Paris et est enfin tiré d'affaire, après avoir passé quelques jours compliqués, dont deux journées dans le coma. C'est ainsi que le 25 décembre 2022, il trouvait la force de rédiger un message sur son compte Facebook pour assurer, à tout le monde, qu'il allait mieux. "Merci à Francis Huster et à mon ami Hubert d'avoir pris conscience que je déraillais et ont fait arrêter la voiture alors qu'ils croisaient MAGIQUEMENT une voiture de pompiers, racontait-il. Quel aurait été ma destinée alors ? Tout est dans l'ordre maintenant je pense car je suis bien suivi par mon cardiologue et par l'équipe de l'hôpital." Aux dernières nouvelles, il devrait même pouvoir rentrer chez lui à l'heure où Francis Huster prend la parole sur Europe 1. Ne reste qu'à lui souhaiter un prompt rétablissement...