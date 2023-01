Dominique Besnehard amaigri : photos avec plusieurs kilos en moins, conséquence de son accident vasculaire

L'année 2022 a été décidément bien compliquée pour Dominique Besnehard. L'illustre producteur et acteur français a perdu sa maman, Albertine, le 22 avril dernier à l'âge de 98 ans. Il avait d'ailleurs tenu à remercier à cette occasion le personnel hospitalier qui avait offert "une fin de vie digne", selon ses propres termes, à sa mère. Mais en fin d'année dernière, c'est bien lui, l'agent des stars le plus connu de France, qui a frôlé la mort.

En effet, après une soirée où il officiait en tant que juré lors de la dernière élection de Miss France, qui a couronné Indira Ampiot, le célèbre imprésario a été victime d'un arrêt cardiaque. Il a ainsi frôlé le pire, étant sauvé notamment par l'un de ses comparses, Francis Huster. "Il avait les yeux comme un mort. Les paupières n'étaient pas redescendues. Les yeux étaient ouverts. Son corps, c'était le musée Grévin. Il n'y avait plus rien. C'était terrible. Il fallait lui sortir la langue et faire un massage", déclarait après l'incident Francis Huster.

"Ce Noël est un peu spécial pour moi cette année. En effet je suis à l'hôpital Georges Pompidou en observation après un problème cardiaque survenu le lendemain de la soirée des Miss où j'étais dans le jury présidé par Francis Huster. Merci à lui et à mon ami Hubert d'avoir pris conscience que je déraillais et ont fait arrêter la voiture alors qu'ils croisaient magiquement une voiture de pompiers. Quelle aurait ma destinée Alors ? Tout est dans l'ordre maintenant je pense car je suis bien suivi par mon cardiologue et par l'équipe de l'hôpital Georges Pompidou", avait alors écrit Dominique Besnehard sur son compte Facebook.

Un mois après ce qui aurait pu être un terrible drame, Dominique Besnehard se remet de cet accident cardiaque, après avoir notamment passé dix jours à l'hôpital. C'est à nouveau sur ce même réseau social que l'homme de 68 ans a donné de ses nouvelles, tout en partageant une photographie de lui, samedi 21 décembre, où il apparaît aminci mais avec un grand sourire et une bonne mine.