Dominique Besnehard, "10 jours passés à l'hôpital" : douloureux récit et hommage

Les yeux comme un mort

Il y a quelques jours sur Europe 1, Francis Huster, premier témoin du malaise cardiaque de Dominique Besnehard, décrivait la terrible scène à laquelle il a assisté dans la voiture : "On était là, on plaisantait sur tout. Et tout d'un coup, quand on arrive à 150 mètres de la Gare Montparnasse, là, il a eu son malaise. Il avait les yeux comme un mort. Les paupières n'étaient pas descendues. Les yeux étaient ouverts. Son corps, c'était le musée Grévin. Il n'y avait plus rien. C'était terrible. Il fallait lui sortir la langue et faire un massage."

Francis Huster rappelle ô combien ils ont été chanceux d'être presque arrivés pour que Dominique Besnehard ait la vie sauve : "On aurait été sur l'autoroute, il y laissait sa vie. On était à cinq minutes des pompiers, ils sont arrivés très vite." Le hasard a d'ailleurs bien fait les choses puisqu'au même moment, une voiture de pompiers croisait leur chemin. Contrairement à sa série à succès, ce n'est pas à 10 mais 100% qu'il profitera de la vie désormais !