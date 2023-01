Diaporama : Dominique Besnehard, "10 jours passés à l'hôpital" : douloureux récit et hommage

1 / 19 Dominique Besnehard, "10 jours passés à l'hôpital" : douloureux récit et hommage

2 / 19 Dominique Besnehard arrive à l'enregistrement de l'émission "Vivement Dimanche" au studio Gabriel à Paris, France, présentée par Michel Drucker. © Christophe Clovis/Bestimage © BestImage, © Christophe Clovis/Bestimage

3 / 19 Exclusif - Dominique Besnehard - Enregistrement de l'émission "Vivement dimanche" au studio Gabriel, présentée par M.Drucker, diffusée sur France 3 le 25 décembre 2022. © Guillaume Gaffiot / Bestimage © BestImage, © Guillaume Gaffiot / Bestimage

4 / 19 Exclusif - Dominique Besnehard - L'association "Children of Africa" dont Madame Dominique Ouattara (Première dame de Côte d'Ivoire) est présidente organise le dîner de gala sur le thème Africa is the Future à Abidjan donné au profit de la création d'un foyer d'accueil pour ls femmes victimes de violences et la reconstruction de la Case des Enfants. Diner de gala spécialement conçu par le Chef Trois Étoiles Y.Alleno et la Cheffe Ivoirienne P.Gilbert, spectacle présenté par K.Touré et Y.Zogbo, voyage dans le futur avec les ballets de Georges Momboye et nles grandes stars africaines du 21 ème Siècle. Vente aux enchères animée par Maître Julien-Vincent Brunie de chez Christie's et Maître Jean-Noël Sampah. Hotel Sofitel Ivoire à Abidjan le 11 mars 2022 © Olivier Borde / Bestimage © BestImage, © Olivier Borde / Bestimage

5 / 19 Exclusif - Dominique Besnehard - Arrivées de l'enregistrement de l'émission "Vivement Dimanche" qui sera diffusée le 1er mai 2022 au studio Gabriel à Paris, France, le 20 avril 2022. © Christophe Clovis / Bestimage © BestImage, © Christophe Clovis / Bestimage

6 / 19 Dominique Besnehard - Photocall de la cérémonie de clôture de la 14ème Edition du festival du cinéma Lumière Film Festival à Lyon. Le 21 octobre 2022 © Pascal Fayolle / Bestimage © BestImage, © Pascal Fayolle / Bestimage

7 / 19 Exclusif - Dominique Besnehard - People à la générale de l'opéra-rock "Starmania" à la Seine Musicale de Boulogne-Billancourtle 8 novembre 2022. Johnny Rockfort et ses Etoiles noires, la serveuse automate, Stella Spotlight, Zéro Janvier, un Ziggy emprunté à D. Bowie... Quarante-trois ans après leur apparition sur la scène du Palais des congrès de Paris, le 10 avril 1979, et plus de deux décennies après les dernières représentations, revoici les personnages chantants imaginés par M.Berger et L. Plamondon pour Starmania. Reportée de deux saisons en raison de la pandémie de Covid-19, une nouvelle version s'installe jusqu'au 29 janvier 2023 à La Seine musicale, à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), avant de faire la tournée des Zénith en région. © Dominique Jacovides-Coadic Guirec/Bestimage © BestImage, © Dominique Jacovides-Coadic Guirec/Bestimage

8 / 19 Dominique Besnehard assiste à la master class de M.Jobert lors du festival Lumière au cinéma Pathé Bellecour à Lyon, France, le 20 octobre 2022. © Sandrine Thesillat/Panoramic/Bestimage © BestImage, © Sandrine Thesillat/Panoramic/Bestimage

9 / 19 Exclusif - Dominique Besnehard - Photocall des personnalités au spectacle événement de la chanteuse Imany "Voodoo Cello" au Grand Rex à Paris le 9 juin 2022. © Bertrand Rindoff / Bestimage © BestImage, © Bertrand Rindoff / Bestimage

10 / 19 Exclusif - Dominique Besnehard - Enregistrement de l'émission "Vivement Dimanche" présentée par M.Drucker et diffusée le 1er mai sur France 2. Le 16 avril 2022 © Guillaume Gaffiot / Bestimage © BestImage, © Guillaume Gaffiot / Bestimage

11 / 19 Dominique Besnehard - Photocall lors de la 24ème édition du Festival des Créations TV de Luchon. Le 10 février 2022 © Christophe Aubert via Bestimage © BestImage, © Christophe Aubert via Bestimage

12 / 19 Exclusif - Dominique Besnehard - Surprises - Enregistrement de l'émission "La Chanson secrète 11" à Paris, diffusée le 24 juin sur TF1. Le 15 janvier 2022 Après le succès des précédentes éditions, " LA CHANSON SECRETE ", présentée par N.Aliagas et produite par DMLS TV, revient sur TF1. 8 artistes ne savent rien de ce qui va se passer pour eux ! Ils ont accepté de jouer le jeu, de se laisser totalement surprendre, émouvoir, parfois même déstabiliser car ils vont découvrir en même temps que les téléspectateurs une surprise : une chanson qui leur est chère revisitée et réinterprétée par un artiste. Des mises en scène spectaculaires au service de l'émotion... Et des émotions fortes pour l'artiste assis dans le fauteuil grâce à la venue sur le plateau de proches et d'invités inattendus. Les téléspectateurs seront aux premières loges pour vivre ces moments d'intimité musicale rare. Dans ce nouveau numéro, un couple rare en télévision, un chef étoilé, un invité piégé venu pour répéter une surprise à un autre guest sans s'attendre à être lui-même invité dans le fauteuil, des participants exceptionnels tels que le frère d'un guest pour la première fois en France... © Jacovides-Moreau / Bestimage © BestImage, © Jacovides-Moreau / Bestimage

13 / 19 Dominique Besnehard - Remise du prix "Fonds de dotation Line Renaud-Loulou Gasté" pour la recherche médicale à la Maison de la Recherche à Paris le 15 novembre 2021. © Coadic Guirec/Bestimage © BestImage, © Coadic Guirec/Bestimage

14 / 19 Dominique Besnehard - Photocall de la première édition "Les Coups de Coeur DAPAT" au théâtre Marigny à Paris le 27 septembre 2021. Le fonds de dotation DAPAT à pour mission prioritaire de lutter contre l'exclusion, l'isolement et la pauvreté des femmes en détresse et des mères SDF. Plus globalement, il entend favoriser l'insertion sociale et professionnelle ainsi que l'autonomie et la dignité de ces personnes, en proposant un parcours complet d'accompagnement pour la réinsertion dans la société et sur le marché du travail. © Rachid Bellak/Bestimage © BestImage, © Rachid Bellak/Bestimage

15 / 19 Dominique Besnehard - Personnalités lors de la 14ème édition du Festival du Film Francophone d'Angoulême © Christophe Aubert via Bestimage © BestImage, © Christophe Aubert via Bestimage

16 / 19 Exclusif - Dominique Besnehard - Backstage de l'enregistrement de l'émission "On Est En Direct" (OEED), présentée par Laurent Ruquier, diffusée sur France 2 le 17 octobre © Jack Tribeca / Bestimage © BestImage, © Jack Tribeca / Bestimage

17 / 19 Dominique Besnehard, le créateur de la série "Dix pour cent" diffusée sur Canal Plus - Soirée de clôture du festival Canneséries au palais des festivals à Cannes. Le 14 octobre 2020 Canneseries s'est déroulé du 9 au 14 octobre avec des mesures sanitaires importantes dues à l'épidémie de Coronavirus (COVID-19) © Bruno Bebert / Bestimage Le festival a récompensé : Prix de la meilleure série, Partisan de A.Chamdin, et F.Fares, Prix de la meilleure série courte, Broder de L.Vital, Prix d'interprétation, P.Maksimova pour 257 Reasons to Live, Prix spécial d'interprétation, l'ensemble du Cast de Red Light, Prix du meilleur scénario, A.Malherbe et M.Festraëts pour Moloch, Prix de la meilleure musique, J.Ekstrand pour Top Dog, Prix du public Le Parisien, Valide de F.Gastambide, Prix série courte Télécâble Sat Hebdo, Claire et les Vieux de E.Morin et Prix des lycéens, Red Light de H.Reijn et C.van.Houten. © BestImage, © Bruno Bebert / Bestimage

18 / 19 Dominique Besnehard - Avant-première Label Series Mania "Dix pour cent" Saison 4, l'intégrale au cinéma UGC Normandie à Paris le 16 octobre 2020. © Coadic Guirec/Bestimage © BestImage, © Coadic Guirec/Bestimage