Dominique Besnehard : Remis de son arrêt cardiaque, il va à la rencontre de ses "sauveurs"

C'était terrible

Il faut dire qu'il l'a vraiment échappé belle. "Il avait les yeux comme un mort. Les paupières n'étaient pas redescendues. Les yeux étaient ouverts. Son corps, c'était le musée Grévin. Il n'y avait plus rien. C'était terrible. Il fallait lui sortir la langue et faire un massage", déclarait après l'incident Francis Huster.

Après avoir notamment passé dix jours à l'hôpital, Dominique Besnehard se porte beaucoup mieux. Même s'il est amaigri suite à ce pépin de santé - il a perdu environ 7 kilogrammes selon ses dires - on a pu l'apercevoir faire plusieurs apparitions publiques ces dernières semaines. Ainsi, il était au festival de la TV de Luchon début février et s'est également rendu à la journée nationale du vin et du livre au célèbre restaurant Les Deux Magots deux semaines plus tard. Des nouvelles résolument rassurantes !