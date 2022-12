Miss France 2023 : Imprévu aux répétitions, une Miss s'effondre, les pompiers obligés d'intervenir

La pression est à son maximum puisque ce samedi 17 décembre 2022, en direct de la salle de spectacle M.A.CH 36 située dans la ville de Déols, au nord de Châteauroux, en région Centre-Val de Loire, se dévoileront les 30 reines de beauté venues tenter leur chance pour devenir la nouvelle Miss France.

Face à des millions de téléspectateurs et une salle comble, elles vont défiler en maillot de bain, en robe du soir et pour certaines d'entre elles, faire un petit discours. De quoi totalement stresser. Et à force de répéter tout ce qu'elles doivent faire un nombre incalculable de fois, elles fatiguent. Pas étonnant donc d'apprendre que l'une d'entre elles... a perdu connaissance.

Nos confrères du Parisien qui ont assisté aux coulisses des préparations de la fameuse soirée Miss France ont pu voir Miss Bourgogne - Lara Lebretton, 23 ans, infirmière - tomber dans les pommes. "À 17h30, l'émotion et le travail deviennent trop lourds pour Miss Bourgogne qui perd connaissance sur le parquet brillant de mille feux. Les caméras zooment sur son escarpin en l'air tandis que ses copines de promo vont lui chercher du sucre", écrivent nos confrères. Place ensuite aux pompiers qui interviennent afin de s'assurer qu'elle va bien. Ouf, plus de peur que de mal.

Dans les couloirs du M.A.CH 36, Le Parisien a aussi pu observer quelles sont les astuces des Miss pour faire en sorte que les imprévus tant redoutés - perte d'équilibre, problèmes de robes... - soient évités. "Badigeonner les semelles de coca-cola pour limiter les risques de chute et se recouvrir les jambes et les fesses de laque à cheveux pour un effet satiné et éviter l'électricité statique avec les robes à froufrou", écrivent-ils.

Il y a en revanche un imprévu qui est arrivé et que personne n'attendait : l'annulation de la présence d'un membre du jury à la dernière minute. Pour des raisons indépendantes de sa volonté, Camille Lellouche ne pouvait plus participer à la soirée. Elle sera finalement remplacée dans le jury par Bérengère Krief. Le jury sera donc finalement composé de la judokate médaillée d'or aux Jeux Olympiques Clarisse Agbegnenou, Dominique Besnehard, Arnaud Ducret, Kendji Girac, Bérengère Krief, Marine Lorphelin (Miss France en 2013). Il y aura aussi Francis Huster qui tiendra le rôle de président du jury.