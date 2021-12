"Il avait seulement 23 ans" : Diane Leyre (Miss France 2022) touchée par la mort d'un proche

Radieuse, tout sourire, resplendissante, heureuse... Diane Leyre vit un rêve éveillé depuis qu'elle a gagné la couronne de Miss France 2022. Depuis son sacre le 11 décembre, elle multiplie les apparitions et les interviews sans fausse note. Plutôt franche quand on lui pose une question sur sa vie privée, la jeune femme a accepté de revenir sur un drame qui a marqué son année.

C'est au magazine Public que Diane Leyre s'est confiée. La jeune femme qui a été questionnée sur la plus difficile épreuve qu'elle a vécue, a répondu avec franchise "les deuils". Et il y en a un qui est récent et qui a chamboulé sa vie. Elle raconte : "L'année dernière encore, en partant au travail, j'ai appris le décès d'un copain à qui j'avais envoyé un texto la veille. Il avait seulement 23 ans. C'est un choc qui vous fait réaliser qu'il faut profiter de chaque instant, ne surtout rien regretter."

Et c'est pour cela qu'elle s'est inscrite à Miss France. Fonceuse et déterminée à réaliser ses rêves, Diane Leyre a décidé de se lancer à l'âge de 24 ans, âge limite pour pouvoir s'inscrire au concours Miss France. Une décision qu'elle ne pourra jamais regretter car sa vie a basculé à jamais.

Devenue l'ambassadrice de tous les Français, elle va pouvoir faire de nombreux voyages, de belles rencontres et peut-être même, si elle gère bien son image, mettre pas mal d'argent de côté comme Delphine Wespiser. La belle Miss France 2021 a confié récemment avoir gagné beaucoup d'argent suite à son élection : "Quand on devient Miss France, c'est un tsunami. On reçoit une belle voiture décapotable, des bijoux, nos bagues ne sont que des petits strass avec des diamants... On accède à une forme de vie de princesse, explique Delphine Wespiser dans le reportage. Je suis issue d'une famille d'agriculteurs donc j'ai la notion de l'argent. J'ai tout économisé. Entre les droits d'image et les salaires (...) à peu près 130 000 euros". On n'en souhaite pas moins pour la belle Miss France 2022 !