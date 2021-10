"Il est décédé 2 jours avant le tournage" : Franck (L'amour est dans le pré) dévoile un drame familial

Chaque lundi, les téléspectateurs de M6 peuvent découvrir de nouveaux épisodes de L'amour est dans le pré 2021. Ainsi, ils peuvent suivre les aventures d'Hervé, Delphine, Nathalie ou encore Franck. Et ce dernier fait beaucoup réagir sur les réseaux sociaux. On lui a notamment beaucoup reproché son indécision. Mais ce que le public ignorait, c'est qu'il a vécu un drame peu de temps avant le tournage.

Franck est l'un des agriculteurs marquants de L'amour est dans le pré 2021. Lors de son portrait, le sylviculteur et maraicher de 46 ans qui réside en Nouvelle-Aquitaine a révélé qu'il n'a connu qu'une histoire d'amour, qui a duré un an. Avec la personne en question, il a perdu sa virginité, à l'âge de 40 ans. Depuis, il était célibataire et se consacrait donc corps et âme à son travail qu'il aime tant. Mais, enfin prêt à rencontrer la perle rare, il a tenté sa chance en participant à L'amour est dans le pré. Il espérait ainsi rencontrer une femme franche, gentille, cultivée, avec des formes, raffinée, qui aime la nature et avec du caractère. De nombreuses femmes lui ont écrit, mais ce sont Anne-Lise, professeure de lettres de 40 ans, et Cécile (43 ans), employée dans un laboratoire d'analyses sensorielles, qui ont retenu son attention. Elles ont donc été conviées à la ferme. Mais, peu avant leur arrivée, un drame s'est produit.

"Je n'ai pas dormi durant une semaine. Le compagnon de maman est décédé deux jours avant le tournage", a révélé Franck sur Instagram, le 20 octobre 2021. Il a ensuite fait des révélations sur des scènes coupées, afin d'expliquer pour quelle raison il a laissé Cécile partir, alors que son coeur battait pour elle. "Je vais voir Cécile, en cachant mon désarroi. Je lui demande si je peux la serrer dans mes bras. Et là... Un sentiment indescriptible m'envahit. Mais impossible de lui dire. Je n'ai pas le droit, son projet est beau, je ne dois pas la retenir. Elle part pendant que je retiens mes larmes, je ne dois pas montrer...", a notamment écrit Franck. Il ne voulait en effet pas que sa prétendante abandonne son projet de développer la ferme familiale à la Rochelle. Mais cela signifiait qu'elle ne pouvait pas emménager avec lui, du moins pas rapidement, alors qu'Anne-Lise était prête à tout quitter immédiatement.

Le 6 octobre dernier, Franck évoquait déjà à demi-mots ce drame après avoir été accusé d'être indécis. "Je n'ai pas été moi-même durant ce tournage pour des raisons que vous apprendrez durant la diffusion de l'émission, mais pas tout de suite. Donc, les réflexions hâtives sont mal vécues. Je vous remercie d'avance de réfléchir avant de faire un post, car il peut faire mal", expliquait-il.