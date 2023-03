"Il est injouable" : Giovanni Castaldi se paie un célèbre homme politique, auteur d'une terrible bourde

Avec un père comme Jean-Pierre Castaldi, connu pour sa gouaille et son humour, Giovanni Castaldi a de qui tenir et il vient de le montrer ! Le jeune homme, qui vient de fêter ses 33 ans il y a quelques jours, en compagnie de son amoureuse, Carine Galli, a suivi la tradition familiale en se retrouvant lui aussi à la télévision. Si son demi-frère Benjamin est présent depuis de nombreuses années sur le petit écran, le beau blond a intégré les émissions de La chaîne L'Équipe depuis seulement quelques années. Malgré tout, il semble déjà très à l'aise et s'occupe même parfois de la présentation.

Mordu de sport et de football en particulier, Giovanni Castaldi a su tracer son chemin dans l'univers compétitif du journalisme sportif et il a aujourd'hui fait ses preuves. Niveau vie amoureuse, il a officialisé sa relation avec Carine Galli en février 2020 et depuis, tout va pour le mieux entre les amoureux, qui vivent ensemble à Paris et ont même pris un chien qui fait leur bonheur. Très actif sur les réseaux sociaux, le jeune homme n'est pas du genre à avoir la langue dans sa poche et il vient d'ailleurs de se payer ouvertement un homme politique français.

Un ancien Premier ministre sous le feu des critiques

Dans sa story sur Instagram, où il est suivi par près de 10 000 abonnés, Giovanni Castaldi a publié une photo (qui est à retrouver dans le diaporama) qu'il a reprise du compte de Manuel Valls. L'ancien Premier ministre dans le gouvernement de François Hollande, parti ensuite à Barcelone avant de revenir en France, à fait une grosse bourde sur les réseaux sociaux. "Je suis l'invité mystère de Laurent Ruquier dans les Grosses Têtes. Retrouvez moi en direct sur RTL dans un instant", écrit-il en publiant une photo de lui dans les loges de l'émission. Le problème, c'est que les invités mystères essayent en général de cacher leur anonymat avant de passer dans l'émission. Visiblement amusé par la situation, le journaliste de L'Équipe a repris la photo en ajoutant simplement : "Il est injouable."

Une petite moquerie parmi tant d'autres pour Manuel Valls, qui n'a pas été ménagé sur les réseaux sociaux suite à cette belle bourde.