Giovanni Castaldi fête ses 33 ans avec Carine Galli : moment en amoureux au bord de la piscine

Même si cela fait plusieurs années qu'on le voit à la télévision, Giovanni Castaldi reste malgré tout très jeune. Le fils de Jean-Pierre Castaldi fête aujourd'hui ses 33 ans et à son âge, il a déjà accompli de belles choses. Après avoir commencé par faire une école de théâtre, le beau blond a bifurqué vers le journaliste sportif et bien lui en a pris puisqu'il est lancé dans une très belle carrière depuis plusieurs années au sein de La chaîne L'Équipe. Une opportunité professionnelle qui lui a permis de rencontrer celle qui fait battre son coeur, Carine Galli.

Elle aussi journaliste sportive, la grande blonde de 38 ans partage la vie du demi-frère de Benjamin Castaldi depuis le mois de septembre 2020 et l'officialisation de leur relation lors du festival d'Angoulême. Depuis, les choses vont pour le mieux entre eux et ils s'offrent régulièrement d'agréables séjours dans les plus beaux endroits de France. Des vacances durant lesquelles ils n'oublient jamais d'emmener leur chien, Dodu, un énorme chow-chow qui fait leur bonheur au quotidien. Très active sur Instagram, où elle est suivie par près de 90 000 abonnés et où elle aime bien partager des moments de vie, Carine Galli n'a pas oublié l'anniversaire de son amoureux.

Partie d'échecs au bord de la piscine

Dans sa story (qui est à retrouver dans le diaporama), la compagne de Giovanni Castaldi vient de publier une jolie photo du journaliste sportif le jour de ses 33 ans. Sur le cliché en noir et blanc, on peut le voir en train de jouer aux échecs avec Carine Galli, allongé sur un transat le long d'une piscine, certainement dans un hôtel grand luxe. Pour agrémenter sa photo, elle ajoute un emoji gâteau d'anniversaire, un coeur rouge et un lama, sans que l'on sache trop la signification de ce dernier.

Loin de s'offrir une grosse fête d'anniversaire, Giovanni Castaldi a plutôt opté pour une belle journée à deux avec sa compagne, dans un très bel endroit. Une belle façon de célébrer ses 33 ans ans de la part du fils de Jean-Pierre Castaldi, toujours aussi amoureux de sa belle Carine !