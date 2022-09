"Il fallait blesser Kheira Hamraoui" : un suspect fait des révélations glaçantes, un cinquième homme arrêté

C'est une soirée qui restera gravée à jamais dans l'esprit de Kheira Hamraoui tant ce qu'elle a vécu est traumatisant et a changé sa vie à jamais. Le 4 novembre 2021, la joueuse du Paris Saint-Germain et de l'équipe de France rentre en voiture à son domicile de Chatou (Yvelines), lorsqu'elle est agressée par deux hommes cagoulés et munies de barres de fer. "Il me traîne au sol, m'insulte. (...) Quand il a sorti sa barre de fer, cachée sous sa veste, j'ai cru voir un grand couteau... J'étais persuadée qu'il allait me tuer", raconte-t-elle à Paris Match aujourd'hui. Dans la voiture, sa coéquipière Aminata Diallo est au volant et les agresseurs ne s'intéressent pas à elle. Mise en examen dans un premier temps, cette dernière est finalement relâchée avant que l'enquête ne s'intéresse à elle une nouvelle fois il y a deux semaines.

Les policiers de la brigade de répression du banditisme de la police judiciaire de Versailles l'ont mise sur écoute et d'après les informations sorties dans la presse, ils ont de bonnes raisons de croire qu'elle est impliquée dans l'affaire. La joueuse de 27 ans est mise en examen puis relâchée, mais 4 autres suspects sont arrêtés et certains désignent même Aminata Diallo comme la commanditaire de l'agression. Un cinquième suspect a d'ailleurs été arrêté le 27 septembre et il s'agirait d'un certain Bobo D., considéré comme l'un des deux agresseurs de Kheira Hamraoui. Pour l'heure, il a fait usage de son droit au silence, comme le rapporte Le Parisien aujourd'hui.

Je suis fatigué, je veux être honnête... C'est bien moi qui portais la barre de fer

Ce dernier n'a pas voulu révéler s'il était bien l'un des deux agresseurs de la joueuse, au contraire de Manzi N., passé aux aveux le 15 septembre dernier lors de sa garde à vue. "Je suis fatigué, je veux être honnête... C'est bien moi qui portais la barre de fer et c'est bien moi qui ai frappé Kheira Hamraoui pendant que mon complice faisait semblant de tenir en respect Aminata Diallo. J'ai donné deux coups au niveau de la jambe", explique-t-il avant. Et d'en dire plus sur le mobile de l'agression : "Je crois que c'était pour un match. Aminata, elle voulait jouer, mais elle n'avait pas été choisie, donc il fallait blesser Kheira Hamraoui pour qu'elle ne puisse pas jouer." Des propos qui font froid dans le dos et vont dans le sens d'une implication d'Aminata Diallo comme protagoniste principale dans cette affaire.

Aminata Diallo reste présumée innocente des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement définitif.