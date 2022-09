"Ce soir j'ai peur" : Kheira Hamraoui terrifiée par la remise en liberté d'Aminata Diallo

C'est une histoire tellement rocambolesque qu'elle pourrait rapidement connaître une adaptation cinématographique. Le 4 novembre 2021, la joueuse du Paris Saint-Germain Kheira Hamraoui est agressée violemment par deux hommes cagoulés à proximité de son domicile de Chatou (Yvelines), alors qu'elle est raccompagnée en voiture par sa coéquipière, Aminata Diallo. Cette dernière est rapidement mise en garde à vue, mais elle en ressort lavée de tous soupçons, pense-t-on à l'époque. Les enquêteurs de la brigade de répression du banditisme de la police judiciaire de Versailles décident de poursuivre la piste et placent la joueuse de 27 ans sur écoute.

Un intérêt qui va finir par payer puisque la semaine dernière, on a appris la seconde garde à vue d'Aminata Diallo, en compagnie de quatre autres individus, visiblement tous impliqués dans l'agression. La sportive va ensuite être mise en examen et placée en détention provisoire le 16 septembre, mais retournement de situation hier, puisqu'on a appris que la principale suspecte dans cette affaire venait d'être remise en liberté et placée sous contrôle judiciaire.

Une décision rapidement contestée par le parquet de Versailles, qui a fait appel. "Le dossier sera évoqué par la chambre de l'instruction dans les deux mois", a indiqué le parquet dans des propos rapportés par l'AFP. Une décision qui surprend et qui inquiète surtout Kheira Hamraoui, comme elle l'a rapidement fait comprendre au micro de RMC peu de temps après. "Aujourd'hui, j'ai confiance en la justice, mais ce soir j'ai peur", a-t-elle simplement indiqué, preuve qu'elle n'est pas du tout sereine depuis la remise en liberté d'Aminata Diallo.