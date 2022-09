Relation extra conjugale entre Kheira Hamraoui et Éric Abidal : Aminata Diallo aurait tout manigancé !

C'est une histoire dont personne n'aurait entendu parler si Kheira Hamraoui n'avait pas été violemment agressée le 4 novembre dernier. Alors qu'elle rentre chez elle à son domicile de Chatou (Yvelines) après une soirée avec ses coéquipières du Paris Saint-Germain, la joueuse de 32 ans est passée à tabac par deux hommes cagoulés munis de barres de fer. Un véritable traumatisme pour la jeune femme et l'enquête se penche dans un premier temps sur Aminata Diallo, au volant du véhicule qui la ramenait chez elle ce soir-là. La footballeuse de 27 ans est finalement relâchée par les policiers de la brigade de répression du banditisme de la police judiciaire de Versailles, qui s'intéressent rapidement à une autre piste.

Quelques jours plus tard, on apprend que l'ancien international français Éric Abidal est convoqué par la police et l'histoire extra conjugale qu'il a entretenue avec Kheira Hamraoui éclate au grand jour. Mais comment les enquêteurs ont-ils eu vent de cette histoire ? D'après les informations dévoilées par Le Parisien ce matin, c'est Aminata Diallo en personne qui aurait mis les policiers sur cette piste. Lors de sa garde à vue en novembre dernier, elle leur aurait divulgué l'existence de cette relation en émettant l'hypothèse qu'il pourrait donc savoir d'une "vengeance organisée par l'épouse", de l'ancien joueur, à savoir Hayet Abidal. Une information creusée par les enquêteurs, qui vont même convoquées la mère de famille installée à Barcelone.

Un cinquième suspect activement recherché et lié au grand banditisme ?

Une piste qui ne donne finalement rien et désormais 4 hommes sont en garde à vue, ainsi qu'Aminata Diallo, qui apparaît de nouveau comme un élément central dans cette affaire. Mise en examen et placée en détention provisoire, elle aurait fait appel à plusieurs hommes plutôt dangereux. D'après les informations du Parisien, un cinquième suspect serait toujours dans la nature. Il s'agirait d'un des deux auteurs des coups portés à Kheira Hamraoui, mais aucun des suspects ne souhaite le "dénoncer par peur des représailles". D'après nos confrères, il pourrait s'agir d'un homme lié au grand banditisme.

Aminata Diallo reste présumée innocente des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement définitif.