"Il faut le secouer !" : Jessica Thivenin paniquée après la dernière opération de son fils Maylone

La santé de Maylone continue de prendre une place importante dans le quotidien de Jessica Thivenin et Thibault Garcia. À seulement 3 ans, le petit garçon a déjà traversé beaucoup d'épreuves, et même frôlé la mort à deux reprises, en raison de son atrésie de l'oesophage découverte à sa naissance. Depuis, il fait donc plusieurs allers-retours à l'hôpital pour surveiller son évolution mais encore maintenant, il fait face à différents soucis de santé. Récemment, c'est une vilaine toux et des vomissements qui ont inquiété ses parents. Après avoir consulté, ils ont appris qu'il souffrait d'une sténose. Il avait donc besoin d'être opéré de l'oesophage sous anesthésie générale.

L'opération a eu lieu ce dimanche 12 février et, dès son réveil, Jessica Thivenin a donné de ses nouvelles. "Maylone est sorti du bloc, il s'est réveillé. Je l'ai accompagné au bloc, jusqu'au bout, je l'ai vu s'endormir, tenu la main et tout, ça fait toujours bizarre de voir ton fils qui part. C'est un moment horrible", a-t-elle expliqué, non sans émotion. D'autant plus que tout ne s'est pas vraiment passé comme prévu. "C'est au réveil que c'était très très bizarre, parce qu'il ne se passait rien. L'infirmière me disait : 'Il dort bien d'habitude ? Il faut le secouer !'. Alors, on disait 'Maylone, Maylone, réveille toi !' mais il était endormi. J'avais l'impression qu'il ne se réveillerait pas. Je ne vous dis pas la montée de panique !", a-t-elle rapporté. Heureusement, Maylone a fini par ouvrir les yeux et reprendre connaissance, au grand soulagement de la jeune femme très marquée par sa dernière intervention de chirurgie. "Mais très bizarre quand même, il y a eu un moment de doute que je n'ai pas du tout apprécié".

Maylone sous perfusion et sous traitement

Si tout s'est donc bien passé, le bambin n'en a pas encore fini avec l'hôpital. "J'ai eu aussi un moment de pleurs, quand on nous a dit qu'on devait rester à l'hôpital 3-4 jours. À la base, on devait juste venir et repartir, faire une dilatation et rentrer. Mais du coup, ils n'ont pas fait de dilatation, le docteur a vu qu'il n'en avait pas besoin. Mais nous dire de rester plus longtemps à l'hôpital ça m'a fait pleurer, c'était un peu compliqué, je n'avais plus les idées claires, donc je ne saurais pas trop vous expliquer. Mais c'est la caméra au niveau des poumons qu'on lui a placée qui fait qu'il doit rester quelques jours sous perfusion et sous traitement. Il sera sous traitement pendant quelques mois", a-t-elle rapporté.

Et pour cause, le pneumologue a découvert, grâce à la caméra, des résidus dans les poumons de Maylone qu'il faut traiter immédiatement. "Donc voilà, on part pour quatre jours de perfusion et de médicaments, antibiotiques par intraveineuse, ensuite on aura trois fois par semaine des antibiotiques à prendre à la maison...", a-t-elle détaillé, au bord des larmes. Et de déjà penser à son organisation : "C'est relou quoi... Mais voilà, c'est pas grave, on va faire notre logistique de d'habitude. Je vais rentrer à la maison, je vais me doucher, voir Leewane qui est gardée, rester un peu avec elle. Mon mari va rester à l'hôpital, jusqu'à ce que je revienne pour dormir ici, lui il rentrera à la maison". Un quotidien compliqué dont le couple a tristement l'habitude. "Ce n'est pas quelque chose qui nous dépasse, mais ça nous tracasse, c'est fatigant", a conclu la jolie blonde.