"Il m'a dit que je lui manquais" : Stromae fait de rares confidences sur son fils

Après plusieurs années loin des studios, Stromae a fait son grand retour sur le devant de la scène. Et il a choisi le plateau du JT d'Anne-Claire Coudray pour officialiser la sortie de son nouvel album. Sa prestation avait d'ailleurs fait mouche, en laissant plus d'un pantois devant l'écran. Son fils âgé de 3 ans devait faire partie de ses fans fiers de l'artiste car, oui, la vie de Stromae a changé depuis le mois de septembre 2018. Sa femme Coralie Barbier a mis au monde un petit garçon. De quoi bouleverser la vie du chanteur belge de 37 ans.

Depuis qu'il a repris le chemin des studios, Stromae enchaîne les tournages, les shows. Il était récemment à Los Angeles pour se produire sur la scène du festival très réputé Coachella, auquel Iris Mittenaere et la sexy Camille Cerf ont assisté. Alors forcément, ses déplacements lui demandent de faire quelques concessions, comme laisser sa femme et son fils seuls. Invité pour un entretien avec le journaliste Mouloud Achour, Paul Van Haver, de son vrai nom, n'a pas affirmé que son enfant chantait "Papaoutai" à tout bout de champ mais s'est confié sur ses voyages et sur les propos tenus par son garçon concernant ses absences.

"La dernière chose que j'ai apprécié c'est quand mon fils m'a dit que je lui manquais. Ça me touche, je me suis occupé de lui, et je continue à m'occuper de lui, mais c'est vrai que là pendant la promo de l'album on s'est un peu moins vus, a-t-il déclaré durant l'entretien diffusé sur YouTube. D'entendre que finalement c'est réciproque, cet amour et cette confiance mutuelle..." Ce lien père-fils, Stromae craignait de ne pas le développer comme il fallait, mais force est de constater que le chanteur a géré comme un chef.

"Il n'y a pas vraiment d'explications en fait, ça vient, c'est animal (...) Ma femme a eu neuf mois pour s'en rendre compte, moi ce n'était pas dans mon corps donc forcément il faut un petit temps d'acclimatation, s'apprivoiser. Je ne me suis pas dit à ce moment-là 'je l'aime de manière inconditionnelle', c'est vraiment un truc graduel." Doucement mais sûrement, Stromae s'assure un statut de papa Formidable.