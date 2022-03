"Il me l'a reproché" : Ce que Yannick Jadot n'a pas fait pour l'un de ses fils...

Être candidat à la présidentielle implique des sacrifices dans la vie personnelle et familiale, Yannick Jadot, représentant d'Europe Ecologie les Verts pour l'élection du 10 avril 2022 le sait bien. L'homme politique de 54 ans aborde la question lors de son interview avec le magazine Closer et met en lumière comment ses deux grands garçons ont vécu les choses.

Avec sa première épouse, Yannick Jadot a deux enfants, des fils âgés de 19 et 21 ans. S'il a pu parler avec légèreté de sa famille en évoquant le souci du Nutella auprès de ses enfants sur France Info il y a quelques mois, il revient sur sa relation et ses fils avec plus de sérieux dans les pages de Closer : "Ils ont souffert de ma vie très engagée, car je n'ai pas été toujours là pour eux. L'anniversaire de l'un de mes fils tombe en décembre, en même temps que la conférence internationale sur le climat. Souvent j'étais absent ce jour-là et il me l'a reproché."

Des enfants qui ont appris à vivre avec la carrière politique de leur père et des conséquences que cela peut avoir sur eux : "Je sais que, parfois, c'est dur de porter le nom de Jadot. Comme lorsqu'un prof leur parle de moi parce qu'ils m'ont vu à la télé. Que ce soit en bien ou en mal, peu importe, les enfants n'aiment pas que l'on évoque leurs parents." Cependant, ils ont été nourris par les combats de leur papa et partagent à présent les mêmes valeurs "autour de l'écologie et de la solidarité". C'est ainsi que celui qui a gagné la primaire des Verts face à Sandrine Rousseau se targue de ce que font ses enfants : "Le cadet est engagé sur la biodiversité et travaille dans un centre de protection des oiseaux. Quant à l'aîné, il a fait un stage sur l'accueil des migrants en Grèce."

Dans Libération, en 2019, il décrivait être avec ses enfants "cool et rigoureux" à la fois, passer avec eux de "bons moments", des apéros, des week-ends et comme de nombreux politiques parfois, il s'en voulait également des moments loin de la maison. Et ce dont il est très fier aussi et qu'il évoquait dans le quotidien, c'est que "le courant passe très bien" entre ses fils et son amoureuse Isabelle Saporta, malmenée elle aussi par sa campagne.

L'implication de Yannick Jadot en politique est en tout cas loin d'être terminée, même si les intentions de vote ne sont pas en sa faveur avec 6% selon le baromètre Ipsos Sopra-Steria. En effet, selon France Info il se préparait également pour la future campagne de 2027...