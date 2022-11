"Il méritait bien mieux que moi" : Willy Rovelli et son couple avec Olivier Minne, il évoque la rumeur

Je l'aime très fort et je sais que c'est réciproque

Dans une interview accordée au site Gala.fr en juin 2021, l'humoriste s'était justifié sur son admiration pour Olivier Minne : "C'est marrant, vous mettez un truc et tout le monde s'excite pour pas grand chose. Il n'y a rien de mal à dire à quelqu'un qu'on l'aime et je le dis haut et fort que je l'aime très fort. C'est un gars extra, et dans le métier, tout le monde n'est pas comme lui. Olivier est bienveillant, professionnel, doux... Je le dis, je l'aime très fort, et je sais que c'est réciproque. Cependant, j'ai été emmerdé pour lui que les gens disent qu'on était ensemble. Je lui ai dit qu'il méritait bien mieux que moi."

J'ai envie qu'on me foute la paix

Si entre Willy Rovelli et Olivier Minne, rien n'est sérieux, du moins amoureusement, le premier, en revanche, refuse de s'épancher plus sur sa vie privée. "J'ai envie qu'on me foute la paix, a-t-il insisté à Gala.fr. Mais après, je pense que j'ai une vie nulle pour les gens curieux. J'aime bien ma vie, mais elle est simple ! Je me contente de peu, et je ne pense pas faire fantasmer les gens. Cependant, sur scène, je me dévoile un peu plus." Le rendez-vous est donc pris sur scène !

Retrouvez Willy Rovelli dans Sketch Story ce soir sur France 2.