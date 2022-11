Florent Peyre et sa compagne Virginie Stref, Willy Rovelli en prof délirant... les stars de l'humour dans Sketch Story

C'est un rendez-vous à ne pas louper ! Vendredi 18 novembre, dès 21h10, les téléspectateurs auraient bien raison de se brancher sur France 2 pour suivre une soirée d'exception placée sous le thème de l'humour. En effet, la création originale de la chaîne Sketch Story fait son retour pour un deuxième numéro inédit et c'est encore une fois Laurence Boccolini qui en assurera la présentation. L'animatrice, arrivée sur France 2 en 2020 après son départ de TF1, accueillera alors de nombreuses personnalités.

Pour cela, et comme lors du premier numéro diffusé en octobre dernier, elles ont accepté de réinterpréter leurs sketchs les plus célèbres - ou ceux d'autres humoristes ou artistes - dans de courtes fictions. L'occasion pour le public de les découvrir comme ils ne les ont jamais vus. Les Chevaliers du Fiel, Florent Peyre, Virginie Stref, Muriel Robin, Olivier de Benoist, Les Bodin's, Élisabeth Buffet, Anne Roumanoff, Roland Magdane, Élodie Poux, Zize, Tony Saint-Laurent, Popeck, Willy Rovelli, Tom Villa, et de nombreux invités surprises sont attendus dans ce programme.

Des invités attendus sur scène

Comme on le découvre dans notre diaporama, Florent Peyre aura notamment l'opportunité de jouer la comédie avec sa compagne et mère de son fils Marius (5 ans), Virginie Stref, elle aussi actrice, vue dans Les Ombres du passé (2018). Tom Villa partagera un moment avec la belle Philippine Delaire dans une chambre à coucher pour le sketch La scène de ménage et Willy Rovelli interprètera le prof de géographie.

Entre ces adaptations en mini-films interprétées par les stars de l'humour préférées des Français, Laurence Boccolini se réunira avec quelques-uns de ses invités de la soirée et ces derniers interpréteront en exclusivité d'autres sketchs de leur répertoire sur scène et en public.

Sketch Story, vendredi 18 novembre 2022 dès 21h10 sur France 2 !