Danse avec les stars : Florent Peyre et sa femme Virginie très touchants, les internautes sous le charme

Comme chaque vendredi depuis maintenant un mois, les téléspectateurs avaient rendez-vous avec Danse avec les stars ce 30 septembre 2022 sur TF1. La première semaine de compétition, c'est David Douillet et Katrina Patchett qui ont été éliminés, suivis la semaine suivante par Théo Fernandez et Alizée Bois (la soeur d'Elsa, aussi danseuse professionnelle dans le programme). Plus récemment, Clémence Castel et Candice Pascal n'ont pas fait le poids et ont à leur tour quitté l'aventure. Neuf personnalités étaient donc encore en course lors de ce nouveau prime, à savoir Billy Crawford, Florent Peyre, Stéphane Legar, Thomas Da Costa, Léa Elui, Amandine Petit, Eva, Anggun et Clara Lazzari.

Pour la première fois dans l'histoire de l'émission, ces derniers ont été soumis à une nouvelle règle du jeu. En effet, des danseurs mystères leur ont compliqué les choses sur le parquet en débarquant par surprise à la fin des danses. Les candidats devaient alors faire attention à ne pas perdre le fil de leur prestation jusqu'au moment où l'identité de leurs invités ne soit découverte. Et un moment de la soirée a particulièrement retenu l'attention des internautes : l'arrivée surprise de Virginie Stref, la femme de Florent Peyre, sur le parquet de DALS. Les deux tourtereaux, qui filent le parfait amour depuis 11 ans et sont parents d'un petit Marius âgé de 6 ans, ont dansé avant de s'enlacer l'un contre l'autre et d'échanger un langoureux baiser, de quoi faire fondre le coeur des internautes.