"Il n'a jamais assumé" : Sheila revient sur les folles rumeurs qui ont secoué sa vie

La chanteuse Sheila était l'invitée de C à Vous, ce 27 octobre. L'artiste de 76 ans, qui revient avec un nouvel album, Venue d'ailleurs, s'est épanchée sur les grands moments de sa carrière. Elle a notamment fait des confidences sur la folle rumeur qui lui a pourri la vie et qu'elle pense devoir à celui qu'elle considérait comme son grand frère, son agent Claude Carrère. "Il est à l'origine, vous en êtes sûr et certaine, de la rumeur dévastatrice qui a fait la Une de France Dimanche en 1964 : Sheila est-elle un homme ?", a amorcé Anne-Elisabeth Lemoine. "Vous aviez demandé à votre manager de démentir et il a eu cette réponse : 'Tant qu'on parle, c'est bon'", a poursuivi la journaliste.

Et la star des années yéyés de répondre : "'Tant qu'on parle, c'est bon et on disait bien que Sarah Bernhardt avait une jambe de bois'. C'était sa réponse".

"J'ai découvert 40, 50 ans après qu'en réalité cette rumeur avait été écrite par Gérard de Villiers mais qu'elle venait de Claude Carrère. C'est lui qui a monté le coup. Ce qui est terrible, c'est qu'il n'a jamais assumé", a révélé la maman de Ludovic Chancel.