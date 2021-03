Sheila accusée d'être un homme : les conséquences désastreuses de la rumeur sur sa grossesse

Contre vents, marées, pandémies et confinements multiples, elle sera bientôt de retour sur scène. Sheila prévoit, en tout cas, d'être en tête de gondoles des grands magasins avec son nouvel album - le 27e, en bientôt 60 ans de carrière ! - intitulé Venue d'ailleurs, disponible en rayon à partir du 2 avril 2021. Dans la troisième piste de cet opus, la chanteuse évoque le phénomène de rumeur qui l'a particulièrement touchée dans les années 1960, puisqu'à l'époque, elle avait été accusée... d'être un homme.

Ça peut vous ruiner une vie

"Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a bien sûr mon histoire, mais en dehors de ça, on voit ce qu'il se passe aujourd'hui, a expliqué Sheila dans l'émission Quotidien, sur TMC. Je pense que c'est devenu encore beaucoup plus grave. Je crois que les gamins qui mettent des trucs sur les réseaux sociaux ne se rendent pas compte qu'une rumeur, on ne s'en relève pas. C'est terrible. Quand on a 20 ans, 14 ans, 13 ans, on a la vie devant soi. Et se faire ronger juste parce que des petits copains on mis je ne sais pas quoi, c'est terrible. Une rumeur, toute une vie elle vous suit, elle ne s'efface jamais."

Quand j'étais enceinte, je me cachais...

Le temps passe mais la rumeur, effectivement, ne se calme jamais vraiment. Ce bruit de couloir était d'autant plus idiot qu'une dizaine d'années plus tard, Sheila était tombée enceinte et avait donné la vie à son fils unique Ludovic - décédé en 2017 d'une overdose. "Moi, le jour où je vais partir, il y aura toujours quelqu'un qui dira 'Je connais très bien l'ami de l'ami du docteur qui'... Ou alors ils seront tous morts, a-t-elle plaisanté. C'est un truc qui est là, qui revient, comme un serpent. Ca circule. Là où j'ai beaucoup souffert, ce sont les regards, les gens qui vous regardent. Moi je suis quelqu'un à qui on a dit, quand j'étais enceinte, que j'avais une poche d'eau de mer sous la peau du ventre. A tel point que quand j'étais enceinte, qui est la plus belle période d'une maman, moi je me cachais. On en rigole, mais ça peut vous ruiner une vie. C'est important de savoir que c'est dangereux..."