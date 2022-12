"Il n'est pas le père" : Sara Mortensen et son fils au coeur d'une rumeur, les révélations de l'actrice

Maman d'un petit garçon, Sara Mortensen partage la vie de Bruce Tessore qu'elle a rencontré sur le tournage de la série Plus belle la vie (où il interprète Nicolas Berger). Très discrète sur sa vie privée, l'actrice apparue dans les séries Engrenages, Femmes de loi, Joséphine, ange gardien ou Clem avait été au coeur au rumeurs au sujet du père de son fils. N'ayant jamais dévoilé l'identité du mystérieux papa, certains fans avaient supposé qu'il s'agissait en réalité de son compagnon Bruce Tessore. Une hypothèse très vite balayée par Sara Mortensen.

Interviewée par Télé Star, la comédienne qui fête ce samedi ses 43 ans était revenue sur ses rumeurs avec beaucoup d'agacement, souhaitant mettre un terme une bonne fois pour toutes à tous ces mensonges. "Alors ça, c'est la magie d'Internet. Je n'ai jamais dit nulle part que Bruce Tessore était le père de mon fils parce qu'il ne l'est pas. Ce sont des personnes mal informées qui ont répandu cette rumeur. Je ne donnerai jamais le nom du père de mon fils car il s'agit de ma vie privée." avait-elle indiqué. Si désormais les choses sont claires concernant l'acteur de Plus belle la vie, l'actrice a cependant souhaité toujours gardé le flou concernant le papa de son garçon.

Un confinement à trois !

Ensemble depuis 2015, l'actrice et son compagnon avaient tissé des liens très forts au cours des confinements en 2020. L'occasion pour Sara Mortensen de faire beaucoup de ménage et de voir que son fils s'entendait décidément très bien avec son beau-papa. "J'ai rangé tous mes placards, je pratique beaucoup de sport, je fais aussi l'école à la maison pour mon fils (...) On nous demande simplement de rester chez nous, de prendre soin de nous, donc je prépare beaucoup à manger", confiait-elle à rtbf.be.

Remerciée de Plus belle la vie en 2019, elle avait confié à Télé-Loisirs : "Je pense que ça a été très précipité. (...) J'ai envoyé un mail dans lequel j'explique que, contrainte et forcée mais la tête haute, je partais vers de nouvelles aventures. Je sais que le meilleur est devant moi."