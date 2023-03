"Il ne veut pas imposer ça" : Ce "traumatisme" que Charles III veut éviter au prince William

Le 6 mai prochain, la Grande-Bretagne célèbrera le couronnement de Charles III. Si ce dernier est désormais roi, son fils aîné, le prince William a obtenu le titre de prince de Galles, après le décès de sa grand-mère. "En tant qu'héritier, William (...) avec Catherine à ses côtés, notre nouveau prince et notre nouvelle princesse de Galles, continueront à inspirer et diriger nos débats nationaux", avait annoncé le roi au lendemain de la mort d'Elizabeth II. Et il semblerait que l'époux de Kate Middleton prenne ses nouvelles fonctions très à coeur. "Il nous a dit qu'il apprenait le gallois et nous a lancé quelques phrases en gallois qu'il essayait de perfectionner", expliquait le Révérend Steven Bunting à nos confrères de People en septembre 2022.

Si Charles III doit certainement être très fier de son aîné, l'époux de Camilla Parker-Bowles préfèrerait que son fils n'organise pas de cérémonie concernant son nouveau statut de prince de Galles. Pourtant, lui-même avait eu droit à une intronisation en 1969. Devant des milliers d'invités, il avait alors prêté allégeance à Elizabeth II. "Moi, Charles, prince de Galles, je me proclame votre homme lige d'âme et de corps et je m'engage, sur ma foi et mon honneur, à vous servir jusqu'à la mort", avait-il déclaré.

Cela avait été un traumatisme pour lui en 1969



Pour Charles III, cette cérémonie avait été un moment difficile. "Charles III ne veut pas. Cela avait été un traumatisme pour lui en 1969. Il ne veut pas imposer cela à son fils", a expliqué Marc Roche, auteur du livre Les Borgia à Buckingham. Il faut dire que les Gallois ont toujours eu un sentiment nationaliste profond. Lors de l'investiture du prince Charles, de nombreuses critiques et remarques avaient été scandées, comme "Charlie rentre chez toi", évoque le site de la BBC Historia Extra.

En espérant que son couronnement en tant que roi d'Angleterre se passe dans de meilleures conditions. Ce sera une journée particulière pour toute la famille royale britannique qui va honorer le début du règne de son roi. Du côté des festivités, le couronnement du monarque à l'abbaye de Westminster devrait "être considérablement allégé", comparé à celui de la reine Elizabeth II, sa mère. Le palais de Buckingham a en effet déclaré que l'événement serait "ancré dans des traditions et un apparat de longue date", mais qu'il"reflétera également le rôle du monarque aujourd'hui et sera tournée vers l'avenir".