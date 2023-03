"Il se prend pour Jeanne d'Arc" : Kylian Mbappé ridiculisé et Karim Benzema remis à sa place (VIDEO)

De nos jours, la popularité se mesure beaucoup à l'aune des réseaux sociaux et à ce petit jeu là, il y en a un qui est en train de briser tous les records en France. Première personnalité française à dépasser la barre des 100 millions d'abonnés sur Instagram, Kylian Mbappé et Karim Benzema est devenu en l'espace de cinq ans une figure incontournable de notre pays. Considéré par beaucoup comme le meilleur joueur de la planète, l'attaquant de 24 ans a réussi une Coupe du monde éblouissante, faisant grimper encore un peu plus sa côte de popularité auprès du grand public.

S'il n'est pas encore aux mêmes chiffres, Karim Benzema n'est pas mal non plus. Avec plus de 67 millions d'abonnés sur Instagram, il fait partie des footballeurs les plus suivis sur le réseau social. Malheureusement, lui n'a pas pu bénéficier de la Coupe du monde pour améliorer ses statistiques, puisqu'il a déclaré forfait pour la compétition. Pourtant, son influence est encore très grande en France et son embrouille actuelle avec Didier Deschamps est particulièrement suivie. Pourtant, un chroniqueur de l'émission Les Grandes Gueules ne semble pas du tout convaincu par l'impact positif des deux hommes dans la société. Écrivain, chroniqueur et avocat, Charles Consigny intervient dans l'émission de RMC et ce 13 mars, il avait envie de parler football.

Benzema pense que tout le monde suit, à la minute, tous les drames qu'il traverse

Après avoir indiqué en préambule avoir regardé la Coupe du monde au Qatar, le chroniqueur de 33 ans s'en prend ouvertement à la nouvelle star des Bleus. "Kylian Mbappé se prend pour Jeanne d'Arc un peu... dès qu'il fait un tweet, il y a une espèce d'emphase. On a l'impression qu'il va être candidat à la présidence de la République", lance Charles Consigny, visiblement excédé par toute l'attention portée autour de l'attaquant du Paris Saint-Germain. Vient ensuite le cas de la star du Real Madrid, qui en prend également pour son grade : "Benzema pense que tout le monde suit, à la minute, tous les drames qu'il traverse et donc moi je lui dit : 'Mais dégonfle tes chevilles, tout le monde s'en fout complètement de tes explications'."

Des paroles pour le moins fortes et sans concessions de la part de Charles Consigny, qui n'a pas dû se faire que des amis !