"Il voulait lui offrir une de ses amies" : Laurence Boccolini humiliée devant son ex, un "célèbre comique" impliqué

Laurence Boccolini n'a pas croisé que des gens sympathiques dans la vie. Si elle a eu la chance de croiser la route de Mickaël Fakaïlo, ancien Mister France dont elle est tombée amoureuse et avec qui elle a eu sa fille Willow, bientôt 10 ans, certaines personnes malintentionnées ont tenté de briser leur couple. Cette anecdote, l'animatrice du Maillon Faible l'avait racontée sur le plateau de l'émission de Thierry Ardisson, Tout le monde en parle, en novembre 2005. À l'époque, la star du petit écran publiait aux éditions du Cherche Midi le tome 2 de Méchante et venait en faire la promotion.

Face au présentateur, Laurence Boccolini s'amusait à énumérer et raconter des histoires qui lui étaient arrivées. Parmi elles, la rencontre saugrenue avec l'ami d'un "très célèbre comique" comme elle l'a fait savoir. En couple avec Mickaël Fakaïlo à ce moment-là, Laurence Boccolini voit son chéri se faire accoster par cet inconnu : "On sortait d'une soirée, d'ailleurs on n'y va plus, comme ça c'est réglé ! Un type était le copain d'un très célèbre comique qui tape sur l'épaule de mon mari alors qu'on était en train de rentrer dans la voiture, et qui lui dit 'tu veux pas venir à une soirée après ? Donne moi ton portable, j'ai une copine à moi qui te kiffe grave donc elle te voudrait pour la soirée."

Cette scène a priori drôle et cocasse se passe sous les yeux de Laurence Boccolini, juste à côté. Sauf que sa présence et le fait qu'elle soit son épouse, l'homme en question n'en avait visiblement rien à faire : "J'étais à côté de lui, il n'y avait aucun respect. Et mon mari a dit 'bah demandez à ma femme si ça va lui faire plaisir.' Et ça n'avait pas l'air de le déranger énormément." Heureusement, c'est auprès de Laurence que Mickaël Fakaïlo est rentré !

Un divorce surprise

Mais alors qu'on les croyait invincibles après avoir traversé des tempêtes pour fonder une famille, on apprenait en décembre 2021 que Laurence Boccolini et Mickaël Fakaïlo étaient en réalité divorcés depuis un petit moment : "Je suis une maman célibataire, depuis quelques années maintenant, et, pourtant, dans certains articles ou sur le Net, on dit toujours l'épouse de... Ce n'est pas la vérité, car je suis divorcée depuis de nombreuses années" confiait-elle à Télé Star. Pour autant, c'est un divorce réussi puisque les ex se sont séparés sans dispute ni fracas : "Comme ça se passe très bien, que Willow a la chance de ne pas avoir des parents qui se disputent ou se déchirent, j'ai eu le désir de parler de ma vie telle qu'elle est aujourd'hui. Jusque-là, je n'avais pas envie de le faire." À chacun son rythme !