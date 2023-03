Diaporama : "Il voulait lui offrir une de ses amies" : Laurence Boccolini humiliée devant son ex, un "célèbre comique" impliqué

1 / 18 "Il voulait lui offrir une de ses amies" : Laurence Boccolini humiliée devant son ex, un "célèbre comique" impliqué

2 / 18 Laurence Boccolini a vécu une situation très particulière avec son ex-mari Mickaël Fakaïlo Laurence Boccolini et Mickael Fakaïlo, son ex-mari - Cathy Guetta fête son anniversaire à La Suite avec tous ses amis © BestImage, RACHID BELLAK / BESTIMAGE

3 / 18 A l'époque, elle publie son livre "Méchante numéro 2" aux éditions du Cherche Midi et vient en faire la promotion dans "Tout le monde en parle." Elle évoquait alors une rencontre très humiliante au bras de celui qui était encore son époux Exclusif - Laurence Boccolini - Backstage de l'enregistrement de l'émission "Les comiques préférés des français" au Palais des Sports (Dôme de Paris) à Paris, qui sera diffusée le 17 avril sur France 2 © Pierre Perusseau / Bestimage © BestImage, Pierre Perusseau / Bestimage

4 / 18 "On sortait d'une soirée, d'ailleurs on n'y va plus, comme ça c'est réglé ! Un type était le copain d'un très célèbre comique qui tape sur l'épaule de mon mari alors qu'on était en train de rentrer dans la voiture, et qui lui dit 'tu veux pas venir à une soirée après ? Donne moi ton portable, j'ai une copine à moi qui te kiffe grave donc elle te voudrait pour la soirée." Laurence Boccolini et Mickaël Fakaïlo avec Magloire - Fête d'Halloween à l'étoile le 2 novembre 2003 © BestImage, RACHID BELLAK / BESTIMAGE

5 / 18 Cette scène a priori drôle et cocasse se passe sous les yeux de Laurence Boccolini, juste à côté : " J'étais à côté de lui, il n'y avait aucun respect. Et mon mari a dit 'bah demandez à ma femme si ça va lui faire plaisir.' Et ça n'avait pas l'air de le déranger énormément." Exclusif - Laurence Boccolini - Tournage de l'émission "Sketch Story", présentée par L.Boccolini. Le 12 septembre 2022

6 / 18 Laurence Boccolini et Mickaël Fakaïlo sont finalement rentrés tous les deux, et heureusement ! Exclusif -Laurence Boccolini - Backstage de l'enregistrement de l'émission "La télé chante pour le Sidaction" aux Folies Bergère à Paris. L'émission sera diffusée sur France 2 le 28 mars © BestImage, Gorassini-Moreau/Bestimage

7 / 18 Une situation embarrassante dont elle préférait rire Laurence Boccolini - Conférence de rentrée de la radio Europe 1 à Paris le 6 septembre 2018. © Coadic Guirec/Bestimage © BestImage, COADIC GUIREC / BESTIMAGE

8 / 18 Exclusif - Laurence Boccolini - Enregistrement de l'émission "Les comiques préférés des français" au Dôme des Sports, qui sera diffusée le 10 octobre sur France 2. Le 21 septembre 2020

9 / 18 Couverture de "Méchante n°2" de Laurence Boccolini publié aux éditions du Cherche Midi © Cherche midi

10 / 18 Portrait de Laurence Boccolini à Paris le 24 janvier 2022 © Cédric Perrin / Bestimage Laurence Boccolini © BestImage, CEDRIC PERRIN / BESTIMAGE

11 / 18 Exclusif - Laurence Boccolini - Enregistrement à l'occasion des 15 ans de l'émission "Qui veut gagner des millions ?" sur TF1 au studio Carrère A de La Plaine Saint-Denis le 31 aout 2015.

12 / 18 Exclusif - Laurence Boccolini - Enregistrement de l'émission "Les 30 duos Comiques Préférés des Français", présentée par L.Boccolini, et diffusée le 12 février sur France 2 © Giancarlo Gorassini / Bestimage © BestImage, Giancarlo Gorassini/Bestimage

13 / 18 Exclusif - Laurence Boccolini - Tournage de l'émission "Sketch Story", présentée par L.Boccolini. Le 12 septembre 2022

14 / 18 Exclusif - Laurence Boccolini - Soirée "Télé 7 Jours Summer Party" au restaurant "Monsieur Bleu" à Paris le 14 juin 2022. © Christophe Aubert via Bestimage © BestImage, Christophe Aubert via Bestimage

15 / 18 Exclusif - Laurence Boccolini - Enregistrement de l'émission "Chez Jordan" à Paris. Le 3 juin 2022 © Cédric Perrin / Bestimage © BestImage, CEDRIC PERRIN / BESTIMAGE

16 / 18 Laurence Boccolini - People au défilé de mode Fabienne.Thibeault Pictur Elle 2022 femmes rondes à la mairie du 8ème arrondissement de Paris le 5 avril 2022. © Philippe Baldini / Bestimage © BestImage, BALDINI / BESTIMAGE

17 / 18 Laurence Boccolini et Stéphane Bern - Enregistrement de l'émission "Eurovision, c'est vous qui décidez", diffusée le 5 mars sur France 2 © Cyril Moreau / Bestimage © BestImage, CYRIL MOREAU / BESTIMAGE