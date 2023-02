"Il voulait tout faire péter" : Un attentat déjoué à Miss Belgique juste avant l'élection !

On se croirait dans le film Miss détective quand Sandra Bullock infiltrait le concours de beauté Miss America afin de déjouer un attentat. Sauf que là, ce n'est pas un film et cela fait froid dans le dos.

Samedi 11 février a eu lieu à La Panne la soirée d'élection de Miss Belgique 2023 - concours déjà marqué par le terrible accident de Miss Belgique 2022. Comme en France, les prétendantes au titre avaient donc rendez-vous avec spectateurs et téléspectateurs pour les séduire et tenter de remporter le fameux titre. Mais comme on vient de l'apprendre par différents médias et notamment BFM, un attentat a vraisemblablement été déjoué.

Vers 17h30, un homme a été interpellé non loin de la salle où avait lieu l'élection. Celui-ci était en possession d'une arme à feu. Une autre arme à feu a ensuite été retrouvée dans sa voiture et, comme l'indique Eric van der Sijpt, porte-parole du parquet fédéral belge, il prévoyait de "tout faire péter" - propos rapportés par Sud Info évoquant un appel du suspect à la police . "On ne dit rien à ce stade sur les motivations, ça sera l'objet de l'enquête", mais "on a probablement évité un attentat", a continué le procureur. Précisons que des centaines de personnes étaient attendues dans la salle. La police a donc pris la décision de fouiller les lieux, ce qui a retardé la cérémonie d'une heure.

D'après les médias flamands, le suspect a conduit une voiture de location depuis la province du Limbourg (est) où il réside. Une personne de son entourage proche aurait prévenu la police, permettant l'interpellation. Il s'agirait de Peter C., un homme né en 1976 et qui n'était pas connu de la police ni des services de renseignement. Dans un communiqué, le parquet a révélé : "Les motivations exactes de Peter C. ne sont toujours pas claires. (...) Il était accompagné d'une femme de nationalité néerlandaise. On ignore pour l'instant si elle était au courant de ses plans."

Fort heureusement, il n'est pas passé à l'acte et la soirée s'est achevée avec le couronnement d'Emilie Vansteenkiste qui est donc Miss Belgique 2023.