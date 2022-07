​​"Il y a ma meuf qui m'attend" : Juan Arbelaez ironise sur son célibat après sa rupture avec Laury Thilleman

Le début d'année de Juan Arbelaez a été mouvementé. Côté professionnel, l'ancien candidat de Top Chef (saison 3, en 2012) doit gérer ses divers restaurants, parmi lesquels sa chaîne Yaya, Vida (qu'il avait lancé avec Laury Thilleman) ou encore Bazurto. Et côté privé, le chef cuisinier de 34 ans a vécu un gros coup dur puisque Laury Thilleman et lui se sont séparés après sept ans d'amour. Il a d'ailleurs ironisé sur cette rupture en story Instagram, le 20 juillet 2022.

Depuis quelques jours, Juan Arbelaez profite d'un repos bien mérité. Il est en effet actuellement en vacances et c'est pour l'Espagne qu'il s'est envolé. Il n'est pas seul puisque son ami Julien Duboué (candidat de Top Chef en 2014) est à ses côtés pour passer du bon temps. En plus de leurs visites, les deux compères profitent des restaurants locaux. Ils sont notamment passés par le restaurant trois étoiles Quique Dacosta qui promet une "cuisine unique". Et, alors qu'il filmait son acolyte qui avait déjà bien avancé et qui l'attendait, il a lancé : "Il y a ma meuf qui est là, qui m'attend. Toujours à la bourre moi." Une déclaration qui n'est pas passée inaperçue.

C'est le 17 mai dernier que Laury Thilleman et Juan Arbelaez ont annoncé leur rupture sur les réseaux sociaux. "Afin de couper court à toutes les rumeurs et articles nauséabonds, je souhaitais vous partager qu'après sept ans de bonheur intense et d'une vie commune à mille à l'heure, Juan et moi décidons ensemble de continuer nos chemins séparément. La tendresse, la bienveillance, la gratitude et le respect mutuel que nous partageons reste et restera intact, c'est la raison pour laquelle nous vous prions de bien vouloir respecter notre silence après cette annonce. Juan a égaillé ma vie de mille couleurs et aura toujours une place à part dans mon coeur. Merci pour le chemin parcouru. Merci pour la joie, l'amour, les rires et chaque apprentissage", avait écrit Miss France 2011. Interrogée sur le sujet par Télé Loisirs, la jeune femme de 30 ans a révélé que pour "surmonter cette épreuve", elle se replongeait dans ses livres où elle donne des conseils positifs et optimistes. De son côté, Juan Arbelaez est resté très discret sur le sujet.