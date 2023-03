"Ils essaient de me taper" : Un chroniqueur de TPMP insulté et humilié en pleine rue

Une nouvelle semaine a débuté pour Cyril Hanouna et son équipe de Touche pas à mon poste (C8). Lundi 13 mars 2023, le présentateur de 48 ans et les chroniqueurs étaient de retour sur le plateau de l'émission culte. Et les téléspectateurs ont appris que Raymond Aabou (qui s'appelle en réalité Cyril) avait passé un week-end disons... mouvementé.

Comme à chaque début d'émission, les chroniqueurs de Touche pas à mon poste ont la parole afin de raconter des anecdotes personnelles. Et celle du chauffeur-livreur de 46 ans valait le détour. D'entrée de jeu, Raymond Aabou a avoué qu'il avait été "vexé" et "humilié" le week-end dernier. "On a beaucoup ri", a alors lancé Cyril Hanouna. Son chroniqueur a donc confirmé qu'ils avaient beaucoup ri de la situation au téléphone. Mais, sur le coup, on peut dire qu'il faisait beaucoup moins le malin.

"Je me suis fait vexer et humilier par un gars qui est sorti de chez lui", a-t-il confié dans un premier temps avant de raconter le contexte. Le public a donc appris qu'il se trouvait à Poissy. Il a ensuite passé la forêt de Saint-Germain en Laye et a été pris d'une envie de faire pipi. "Je me suis dit : 'Si tu as envie de faire pipi c'est maintenant, parce qu'après tu vas rentrer en ville. Et dimanche, les bistrots sont fermés'", a-t-il poursuivi. Il s'est finalement dit qu'il allait continuer son chemin pour voir son ami. Mais il a vite regretté sa décision.

Le chroniqueur de Touche pas à mon poste insulté

A la ville suivante, Raymond Aabou s'est donc arrêté pour faire pipi, car il n'en pouvait plus. "Je m'arrête dans la ville et il n'y a rien pour faire pipi. Tu es à vue en fait. Tu ne vas pas faire pipi si les gens passent dans la rue. Et là, il y a un portail avec renfoncement", s'est-il souvenu. Sans réfléchir, il est donc allé faire sa petite commission dans le coin, "le long d'un portail". Mais l'homme qui habitait la maison qui se trouvait derrière avait probablement une caméra. Il a donc tout vu et a vite ouvert son portail. "Avec sa femme, ils se mettent à m'insulter de tous les noms. Donc moi, je me tourne pour ne pas qu'ils me voient. (...) L'homme prend une raquette de tennis avec une balle et commence à essayer de me taper avec", a-t-il ensuite raconté. Il a donc "remballé le truc" sans avoir fini et en avait donc "dans le caleçon".

Après avoir rappelé qu'on a continué à l'insulter (d'"ordure" notamment), malgré ses excuses, Raymond Aabou a une fois de plus demandé pardon aux principaux intéressés en direct. Nul doute que cela lui aura servi de leçon.