"Ils l'ont trouvée morte, etouffée" : Michel Drucker pudique sur la mort de sa soeur, drame de sa vie

Du haut de ses 80 ans, Michel Drucker a connu de nombreux moments de joie, mais aussi de peine. Auprès de nos confrères du magazine Gala, sorti en kiosques le 8 septembre 2022, l'animateur se livre sur sa superbe relation avec sa femme Dany Saval, mais aussi les autres membres de sa famille qui lui ont apporté amour et paix. C'est ainsi qu'il évoque avec pudeur la mort de sa soeur, alors qu'elle n'était encore qu'un bébé.

Au fil de sa carrière, l'animateur a pleuré bon nombre de ses amis du petit écran à l'instar de Claude François ou encore Johnny Hallyday. Mais il a aussi été confronté à la disparition d'êtres proches portant le même nom que lui. Ainsi, à la question de savoir qui il ramènerait de l'au-delà pour un dîner d'anniversaire en dehors des artistes qu'il a fréquentés, Michel Drucker répond sans détour. "Mes parents, Abraham et Lola, bien sûr, mon frère Jean, évidemment (longue hésitation). Et puis ma soeur Monique, que je n'ai pas connue, et qui était l'aînée", lance-t-il alors.

C'est à ce moment que nos confrères notent qu'il ne "parle jamais" de cette soeur partie très jeune. Et Michel Drucker de confirmer puis de s'exprimer un peu plus : "Non. Elle est née en 1939, et elle repose au cimetière d'Eygalières. J'ai fait transférer sa sépulture en Provence, afin qu'elle soit près de sa maman. Elle aurait eu 83 ans aujourd'hui." Enfin, il évoque les raisons de ce décès soudain qui a sans aucun doute laissé un chagrin immense à ses parents. "Elle est décédée à l'âge de 8 mois : mes parents étaient partis dîner chez des amis, et la personne qui s'occupait d'elle l'a mal posée dans son lit. Quand ils sont rentrés, ils l'ont trouvée morte, étouffée. Un drame. On en a très peu parlé entre nous", se souvient-il

De son côté, Michel Drucker n'a pas eu d'enfant. Mais il file le parfait amour avec Dany Saval depuis maintenant plus de 50 ans ! "Ma grande fierté, croyez-moi, c'est ma vie de couple. Je suis l'homme de la durée. J'ai toujours voulu une famille qui dure, un couple qui dure", confie-t-il. Et il semble qu'il a bel et bien réussi.